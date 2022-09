Szerény szerkesztőségünk egyfajta receptklubként is üzemel. Sőt, újabban már az őstermelői vonal is erősödik. A minap négy férfiember cserélt eszmét a paprikatermesztésről – bőven kitérve az édes paprikák és erősebb rokonaik, a chilik legjavára is. Már vagy fél órája zajlott a hangos és egyben értékteremtő disputa, amikor a gyakorló édesanya kollégahölgy a háttérből tett visszautasítatlan ajánlatot. „Kilóként háromszáz forint.” A tanult férfiak kivártak, egymásra néztek, majd rendeltek – több tételt is. Tegnap megérkezett a korábban lekötött kápiamennyiség, kiváló minőség. Indulhat a befőzési szezon sokadik fejezete.