A World Clean­up Day elnevezésű, környezetvédelmi hulladékgyűjtő világnaphoz már sok évvel ezelőtt csatlakozott a sport- és szabad­idős felszereléseket értékesítő áruházlánc, így idén sem maradt el a természetért folytatott dunaújvárosi jó cselekedetük.

Gósy Kata, a Decathlon fenntarthatósági projektjéért felelős munkatárs így számolt be az akcióról:

„A projekttel azt próbáljuk eljuttatni a lehető legtöbb emberhez, hogy a fenntarthatóság jegyében zajló sportolás rengeteg jótékony hatással jár. Figyeljünk oda jobban arra, hogy sajnos végesek az erőforrásaink, és nincs még egy földünk. Ez a szemétszedési nap üzenete.”

Már a kezdeti órákban sok szemeteszsák megtelt a tornapályán eldobált és az önkéntesek által most összegyűjtött szeméttel, ami 71 ember szorgalmas munkájának köszönhető. Az áruház csapata a sport és a környezetvédelem szellemiségét kívánta összekapcsolni a szemétszedés alkalmával. Biztosak abban, hogy sokkal több ember venné igénybe a szabadtéri sporttevékenységekre alkalmas területeket, ha biztonságos és rendezett környezetben tudnák megvalósítani azt. Egy hulladéktól szennyezett környezet ugyanis a sportolásra is rá tudja nyomni a bélyegét, nem mellesleg a természet egészsége szempontjából szintén káros lehet.



A dolgos kezeknek hála rengeteg hulladék került a konténerekbe az akció végeztével, és egy sikeres napot tudhattak maguk mögött az esemény szervezői, résztvevői. Gósy Kata megjegyezte, hogy a következő évben szintén részt szeretnének venni a szemétszedési világnap várostisztítási projektjében, ugyanakkor még számos, környezettudatos életmódot hirdető esemény is akad a tarsolyukban. A tervek között szerepelnek környezettisztítási workshopok, valamint a környezetvédelemre figyelemfelkeltő jelleggel létrehozott játékos kihívások is. Céljuk pedig, hogy felnyissák azok szemét is, akik eddig kevésbé foglalkoztak a természetvédelemmel.