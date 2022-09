Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes először a már 10 órakor sok-sok ezres közönség soraiban a helyszínre érkezett, 100 esztendős székesfehérvári Kálmán Piroskát köszöntötte, akinek az édesapja, Kálmán László egykor, 1939 és 1943 között a börgöndi repülőtér parancsnoki beosztását látta el.



Gripen vadászgép Fotó: MTI

– Nagyszerű eseménye ez a repülésnek, amely nem csupán egy családi nap, hanem az emlékezés napja is, valamint tiszteletadás a székesfehérvári repülés több mint százesztendős múltja előtt – mondta a politikus, majd hozzátette: – Azért dolgozunk, hogy a repülőtér a jövőben is a székesfehérváriaké és a repülésé maradjon. Ezután Vargha Tamás köszönetet mondott a Magyar Honvédség légierejének a repülőnapi részvételért.

Egy L–29 Delfin közelít a levegőben Fotó: MTI

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a légibázist üzemeltető Albatrosz Repülő Egyesületnek kért tapsot azért, mert ez a helyi közösség minden nehézség ellenére annak idején nem csupán megmentette a légikikötőt, hanem hosszú ideje üzemelteti is. Ennek egyik látványos eredménye, hogy a tavalyi repülőnaphoz képest már egy új hangár szolgálja a székesfehérváriak élményeit és a repülést az egykori helikopteres légi bázison. Viza Attila önkormányzati képviselő egyesületi tagként is beszélt, amikor kiemelte, csak úgy lehetett megrendezni a 27. repülőnapot is, hogy az Albatrosz közössége pártszimpátiától és világnézeti elfogultságtól függetlenül egyetlen közös célért fogott össze. Hozzátette, a mai vadászpilóták mindegyike egykor ilyen repülőtereken szerette meg a repülést, érezte meg először a kerozin illatát, ezért fontos a létesítményben elérhető minden lehetőség, közöttük például a Kadét-program végrehajtása is.

A szeles idő ellenére sokan látogattak ki a parádéra Fotó: SE

Józsa Dávid, az Albatrosz Repülő Egyesület alelnöke, világbajnok pilóta (aki maga is műrepült a nap során egy Swift S-1-es vitorlázó géppel) egyebek mellett Majerik Máté főhadnagy délutáni programjára hívta fel a figyelmet, aki 14 órától egy JAS–39C Gripen vadászrepülőgéppel hajtott végre látványos, hőcsapdákkal tarkított bemutatót. Egy újdonságról is szólt, az új hangárban repüléstörténeti kiállítást rendeztek be, amely felidézte az egyesület tevékenységét, Börgönd elmúlt évtizedeit, többet bemutatva az eddig használt légi járművek közül. Szilády Dezső egyesületi elnök a mikrofonhoz lépve megköszönte azok munkáját, akik őket segítve, sokszor önzetlen támogatást nyújtva, anyagi haszonról lemondva vettek részt a repülőtér fejlesztésében, ám mielőtt többet is mondhatott volna, szavait elnyomta az érkező L–29-es Delfin hajtóművének robaja.

Egy An–2 típusú repülőgép Fotó: MTI

A hagyományőrzők ebben az évben is egyedi hangulatot varázsoltak az esőfelhők előterébe, a sátrak közé, de nem csak a régmúlt elevenedett fel, a Magyar Honvédség toborzói is tették a dolgukat, hiszen mindig volt érdeklődő a standjuk előtt. Az előző programokról ismert pilóták idén sem hiányozhattak, mint ahogyan a börgöndi repülősök nagy barátja, Veres Zoltán sem, aki egy MXS géppel hazudtolta meg az aerodinamika törvényeit.

A rendezvény egész nap nagyszerű légi és földi programokkal várta látogatóit, akik közül sok-sok ezren már délelőtt a helyszínre érkeztek, korán forgalmi torlódást okozva a létesítmény felé vezető úton. Körülbelül fél tízig még zökkenőmentesen el lehetett jutni a helyszínre, aztán olyan sokan jöttek egyszerre, hogy gyorsan több kilométeres sor alakult ki a bejárat előtt. Könnyen lehet, hogy ez, a 27. volt az eddigi leglátogatottabb légi parádéja Székesfehérvárnak.