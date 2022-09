Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Aligha van, aki ne is merné a mondást. Persze az üzenet, a morális tartalom nem csak kis hazánkra érvényes, és nem csak a magyar közbeszédben jelenik meg. Emberi léptékkel mérve nem is olyan régen még elegendő volt egy kézfogás ahhoz, hogy szentesítsen egy kontraktust, ma pedig már ott tartunk, hogy a jogászcsoportok által kidolgozott, terjedelmes szerződések sem érnek semmit. Ez utóbbira jó példa a Forma–1-ben zajló kutyakomédia a pilóták szerződtetésével. Még csak nem is korosztályos jelenségről beszélünk, a legfiatalabb és a legöregebb egyaránt érintett. Ha ez a tendencia marad, kutya világ jön a fiatalokra.