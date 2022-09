Meg tudod fogalmazni, hogy mit jelent számodra, számotokra ez díj?

– Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy az idei évben megkaptuk a Sárbogárd Város Sportjáért díjat. Évről évre minden tudásunkat, tapasztalatunkat belefektetjük a versenyszervezésbe. Ez a kitüntetés egy visszajelzés is a munkánkról. Nagyon sokat jelent számunkra, köszönjük a bizalmat! A Runbogárd futóverseny és családi futónap fő célja az, hogy a mozgást minél szélesebb korosztályban megszerettessük az emberekkel. Ezért is volt az 1 km-től a 3-7-14 km-n keresztül egészen a 21 km-ig lehetőség nevezésre az idei versenyen. Egy újdonság a 7 km gyalogtúratáv, azoknak, akik futva nem tudják teljesíteni a távot, de szerettek volna részt venni a rendezvényen. Mondanunk sem kell, hogy hihetetlen sikernek örvendett idén is a rendezvény: közel 300-zan neveztek, köztük 115 gyerek.

Ha azt mondom Sárbogárd városa, és ha azt mondom Runbogárd Futócsapat... Milyen érzések kavarodnak benned ezeknek a szavaknak a hallatán?

– A RunBogárd futócsapat közel hat éve állt össze. Előtte futás közben találkoztunk az utcán, majd pár hónappal később már csapatban jártunk versenyezni olyan sokak számára ismert versenyekre, mint az Ultrabalaton , Ultra-Tisza Tó, emellett egyéniben is indultunk számos versenyen hosszabb, rövidebb távokon. A futás iránti szeretet hozta azt az ötletet, hogy szervezni kellene városunkban egy futóversenyt. 2017 őszen megkerestem Sükösd Tamást, Sárbogárd polgármesterét és Venicz Anita címzetes főjegyző asszonyt, segítségüket, engedélyüket kérve a rendezvény megvalósításához. Jó ötletnek találták és örültek, hogy lesz egy ilyen rendezvény is Sárbogárdon. Azóta már ötödik alkalommal került megrendezésre a verseny a város támogatásával. A futóverseny már hagyománnyá nőtte ki magát, aminek már kézzel fogható eredményei is vannak: egyre többen húznak futócipőt és futják a kilométereket. A városnak köszönhetően pár éve elkészült az Ifjúsági parkban a futópálya is, így forgalomtól elzártan, biztonságosan róhatják a köröket a futás szerelmesei. A verseny mellett közösségi futásokat szervezünk, minden évben próbálunk híres futókat is fogadni. Járt már nálunk Maráz Zsuzsa, Csécsei Zoli és Simonyi Balázs is előadást tartani.

Nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, ahhoz, hogy ez a rendezvény évről évre megvalósulhasson, kevesek vagyunk mi négyen, hiszen a támogatók, családtagok, segítők önzetlen munkája nélkül ez nem sikerülne. Ők szabadidejüket nem sajnálva ott vannak, segítenek és visszajárnak, amiért mindannyian nagyon hálásak vagyunk! És ekkor érzem úgy, hogy jó Sárbogárdon élni, hiszen kedves, segítőkész emberek élnek itt, akikre mindig lehet számítani!

Varga Katalin (balra) társaival együtt nagyon élvezték az idei sportnapot is.

Fotós: Interjúalany

Honnan jön, jött ez a sport iránti szenvedély?

– 2015 februárjáig nem volt szerves része az életemnek a sport, a harmadik gyermekem születése után jelentős túlsúllyal küzdöttem és akkor a fogyókúra kiegészítéseként, orvosom tanácsára elkezdtem futni, mondván, ehhez csak egy jó cipő szükséges. Nem volt könnyű kezdet, minden méterért meg kellett küzdenem. Pár hét leforgása után azonban azt vettem észre, hogy egy-egy nap kihagyás után már hiányzott. Azt hiszem, akkor vált a mindennapjaim részévé és egyben szenvedélyemmé a futás.

„A sport az élet minden területén megerősít” – mennyire igaz rád ez a mondat, hogyan hat ki a munkádra és a magánéletedre?

– Bármelyik sportágat is választja az ember, az kitartást, fegyelmet kíván. Így van ez a futással is. Munka, háztartás és család mellett családanyaként komoly logisztikát kíván, minden területen helytállni, úgy, hogy maradjon időm a heti többszöri futó- és erősítő edzésekre is. Igyekszem és szeretnék is mind a munkám, mind a magánéletem területén maximálisan helytállni. Remélem sikerül is, bár ezt az érintettek tudnák megmondani – tette hozzá mosolyogva.