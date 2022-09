A Himnusz hangjai után Czerller-Kovács Olivér, Borbély Dániel, Csonková-Sóvári Katica, Szalai Szimonetta és Végh Dóra verses-zenés műsorát hallgathatták meg a diákok, majd Pleszné Antal Ágnes, a POK szervezési és koordinációs igazgatóhelyettese köszöntötte a tanulókat, a pedagógusokat és az intézmény munkatársait. Felidézte, hogy a nyáron folyamatosan dolgoztak a szakemberek a régi iskolarész felújításán. E munkák várhatóan szeptember végén zárulnak le.

Az évnyitóval megkezdődött a tanév a POK-ban is Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Szólt a Pannon Oktatási Központ gólyáihoz, a végzős osztályokhoz és a kollégákhoz is: – Kedves kis és valamivel nagyobb gólyáink! Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat iskolánkban, hogy a közösség, amelyhez már tartoztok, legyen számotokra egy biztonságot jelentős kis sziget, ahol felelősségteljes, a világra nyitott, kiegyensúlyozott felnőtté válhattok... Kedves 12/a és 12/b osztály! Tartalmas, és egyben nagyon nehéz év vár rátok. Kívánunk nektek sok sikert ehhez a tanévhez, kitartó fegyelmezett munkát annak érdekében, hogy egyéni céljaitok valóra váljanak. Kedves kollégák! Az új tanévben is kérek mindenkit, hogy dolgozzunk együtt a közös célokért, közös akarattal. Törekedjünk arra, hogy ez év folyamán is minél több diákunk érjen el sikereket tanulmányaiban. És bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket is adjon, hiszen ezek azok, amelyek a diákjaink indentitástudatát, összetartozás-élményét erősítik!