– A színpadi programok mellett színvonalas kísérő rendezvényekkel is készültek a szervezők. Például ismét volt tökös bringatúra, és a városnéző kisvonat is népszerűnek bizonyult. Ismét megválasztották a legnagyobb óriástök termelőjét, a tökkirályt. Nagy sikert aratott a veterán autók és motorok kiállítása. Önfeledten szórakoztak a gyermekek az olyan foglalkozásokon, mint az elmaradhatatlan tökfaragás, arcfestés, mesesarok, pónilovaglás. A gasztrokínálat is különleges volt.

A gyerekek szórakoztatására idén is figyeltek