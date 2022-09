II. Erzsébet Londonban látta meg a napvilágot, 1926. április 21-én.

Megkoronázása óta ő volt Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, valamint a nemzetközösségi királyságok, mint Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Grenada, Jamaica, Pápua Új-Guinea, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salamon-szigetek, Tuvalu királynője.

Továbbá ő volt a Brit Nemzetközösség és az anglikán egyház feje. Megszólítása – Őfelsége, a királynő!

Édesapja Albert György yorki herceg, a későbbi VI. György brit király, édesanyja pedig, a haláláig nagyon népszerű, Elizabeth Bowes-Lyon volt, aki skót arisztokrata családból származott. A brit uralkodó rendelkezett magyar felmenővel is, hiszen egyik üknagymamája, Rhédey Klaudia magyar grófnő volt. Erzsébetnek még egy húga született, Margaret, aki négy évvel volt nála fiatalabb.



A gondtalan gyermekkor és a háborús évek

A két hercegnő otthon tanult, szülei és nevelői felügyelete alatt. A kis Erzsébetet kezdetben történelemre, irodalomra, zenére és francia nyelvre oktatták, majd később jogra és vallástörténelemre. Kitűnően úszott, már 13 évesen megnyerte a Londoni Fürdőklub bajnokságát. Már kicsi kora óta nagyon szerette az állatokat, különösen a kutyákat és a lovakat. 1936-ban felpörögtek az események a nagyapa, V. György király halálával, őt Erzsébet nagybátyja követte a trónon, aki amerikai szerelme – Mrs. Simpson – végett lemondott öccse javára az uralkodói tisztségről. Így Erzsébet édesapját 1937-ben, VI. György néven koronázták királlyá, a fiatal hercegnő pedig trónörökössé lépett elő. 1939. szeptember elsején a náci Németország megtámadta Lengyelországot, ezért Nagy-Britannia belépett a II. világháborúba. A német bombázások fő célpontja London volt, ezért nagyon sok gyereket evakuáltak a fővárosból vidékre. Az uralkodói párnak is azt tanácsolták, hogy hagyják el Londont, mire Erzsébet anyakirálynő nemmel válaszolt. A fiatal Erzsébet első rádióbeszédére 1940-ben került sor, amikor is a brit városokból evakuált gyerekeknek üzent. Mindössze 16 éves volt, amikor sor került első hivatalos szereplésére is, 1943-ban meglátogatott egy gránátos gárdaezredet. Tizennyolcadik születésnapja után kinevezték állami tanácsosnak, azt követően az olaszországi hadszíntereken járt, majd átvett néhányat az államfői feladatok közül. A II. világháború utolsó hónapjaiban Erzsébet egyre többet állt ki a nagy nyilvánosság elé, és több protokolláris feladatot is ellátott.



A trónra lépés

Még a háború alatt megismerkedett Fülöp görög herceggel, aki egyébként a Brit Haditengerészetnél szolgált. Szerelem alakul ki közöttük és 1947-ben férjhez ment Fülöphöz, aki felvette a brit állampolgárságot és az anglikán hitet. A fiatalember továbbá lemondott otthoni címeiről, de cserébe megkapta az Edinburgh hercege címet. A házasságból négy gyermek született. 1948-ban Károly walesi herceg, majd két év múlva Anna hercegnő. 1960-ban született meg András, majd 1964-ben Edward herceg.

A fiatal hölgy édesapja halála után, 1952. február 6-án lépett Nagy-Britannia trónjára. Ez volt az első olyan esemény a világon, amelyet élőben közvetítettek a televíziók. Az első naptól kezdve elkötelezetten és energikusan végezte a munkáját. 1952-ben mondta el első karácsonyi beszédét a rádióban. Azóta már hagyomány, hogy a királynő karácsony első napján délután 3 órakor elmondja karácsonyi üzenetét. Uralkodásának kezdete az újítások jegyében telt, igyekezett a monarchia munkáját az emberek számára hozzáférhetővé tenni, ezért képcsarnokot nyitott a Buckingham-palotában, hogy a királyi gyűjteményt bemutathassák a látogatók számára. Külföldi látogatásai alkalmával Erzsébet bevezette a különböző városi sétákat, hogy minél több emberrel találkozzon. Látogatást tett a megosztott Berlinben és Nyugat-Németországban, 52 év után ő volt az első brit uralkodó, aki német földre lépett.



Történelmi találkozók

1971-ben fogadta Hirohito japán császárt, aki a II. világháború óta az első hivatalos látogatását tette a szigetországban. A következő évben történelmi látogatáson vett részt a kommunista Jugoszláviában, Tito meghívására. Járt Hongkongban és a Vatikánban is, ahol találkozott II. János Pál pápával, ami szintén szenzációnak számított, hogy a katolikus egyházfő fogadta az Anglikán Egyház fejét.

Kinevezte a brit történelem első női miniszterelnökét, Margaret Thatcher személyében, kettőjük szívélyes találkozójára 1979-ben került sor a Buckingham-palotában. Mint a hadsereg főparancsnoka, 1982 tavaszán engedélyezte, hogy a londoni kormány csapatokat küldjön a Falkland-szigetekre, hogy foglalják vissza azt Argentínától. Kilenc évvel később tudtával, brit csapatokat vezényeltek a Perzsa öbölhöz, hogy csatlakozzanak egy, Irak elleni harc­hoz.



Az ezredforduló évei

Számos politikai és vallási akadályt sikerült ledöntenie. A Brit Nemzetközösségen belül a kapcsolatok megerősítését segítették az Ausztráliába, Új-Zélandra, Kanadába és a Karib-szigetekre tett látogatásai. Időközben megszülettek az unokái. A BBC bemutatta a királynő életéről szóló Elizabeth R című tévé-dokumentumfilmet. Több mint huszonöt országban sugározták a világban.

Károly trónörökös feleségének, a szintén nagyon népszerű Diana hercegnének a halála mélyen érintette az uralkodói családot. Igaz, Diana már akkor elvált Károlytól, de Erzsébet ennek ellenére beszédet intézett a nemzethez, kiemelve a hercegnő munkásságát és érdemeit.

A 2002-es évben elveszítette húgát, Margitot, aki agyvérzésben hunyt el, valamint édesanyját is. Abban az évben ünnepelte trónra lépésének 50. évfordulóját.

2006-ban a királynő Windsorban egy nyilvános sétával ünnepelte a 80. születésnapját, majd vendégül látott ebédre olyan embereket, akik ugyanazon a napon ünnepelték 80. születésnapjukat.

2013-ban II. Erzsébet már nem vett részt a Brit Nemzetközösségi találkozón Srí Lankán, ahol Károly trónörökös képviselte a királynőt. 2021.április 9-én elhunyt férje, Fülöp, Edinburgh hercege, két hónappal 100. születésnapja előtt.



Politikai szerepvállalása

Uralkodói szerepe inkább névleges volt, hiszen a parlament által kinevezett kormány irányítja az országot, de vétójoga volt bizonyos törvények elfogadásánál, ám Erzsébet uralkodása alatt ezzel a jogával egyszer sem élt. Ő nyitotta meg a parlamenti időszakot és nevezte ki a miniszterelnököt. Az első miniszterelnök, akivel együtt dolgozott, Winston Churchill volt, azután még 14 kormányfőt nevezett ki, a jelenlegi Liz Trusst is beleértve.

II. Erzsébet a nemzetközösségi királyságok feje volt, amelyeknek összlakossága 128 millió fő, további 37 ország, ahol nem Erzsébet a királynő – ezek köztársaságok, vagy más az uralkodó – együtt a Brit Nemzetközösség tagjai. Érdekesség, hogy a világ egyetlen olyan uralkodója, aki egyszerre több országnak is volt az államfője.

Nem volt szavazati joga, 1642 óta uralkodó nem léphet be a brit alsóházba, de ugyanakkor nem is volt felelősségre vonható a tetteiért. Elméletben számos előjoggal rendelkezett. A gyakorlatban azonban nagyon kevés alkalom volt, hogy ezeket érvényesíteni is tudta, igaz, ezeket Erzsébet sohasem indítványozta. Tisztában volt vele, hogy jogait csak vészhelyzetben gyakorolhatja, annak ellenére, hogy ő egyben az Anglikán Egyház feje, és a fegyveres erők főparancsnoka, de csak arra volt joga, hogy kihirdesse a háborút és aláírja a békét. A trónon fia követi III. Károly néven.

II. Erzsébet neve és személyisége összefonódott a XX., de a XXI. század Európájával is. Egy olyan királynő volt, aki egyben egy igazi hölgy is volt. Nyugodjon békében!



Felhasznált irodalom

– Carolly Erickson: II. Erzsébet – Egy királynő portréja (magyar nyelven). General Press Kiadó, 2007.

– Dömötör Attila, Buzek Zsuzsanna: Történelmi lexikon, Saxum Kiadó Budapest, 1999.

– A XX. század krónikája, Officina Nova, Budapest, 1994.

– Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez: császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Budapest, Springer Hungarica Kiadó Kft. 1994.