Nem volt ez másképp a szeptember 17-ére, szombatra meghirdetett X. Jubileumi Újtelepi Öko-nap és VI. Piknik esetében sem. Délelőtt a helyszín autóval szinte megközelíthetetlen volt, annyian használták ki az E-Elektra Zrt. és a Dunanett Nonprofit Kft. által biztosított lehetőséget, hogy megszabaduljanak a feleslegessé vált holmiktól és fémhulladéktól.

A középiskolás diákok alaposan kivették a részüket a munkából Fotók: Török Tímea

Lehetőség nyílt továbbá a Bike Safe akció keretein belül a kerékpárok rendőrségi adatbázisba történő rögzítésére is.

A szervező Városvédők Újtelepért Egyesület közzétett információi alapján összesen 24,6 tonna lomot és 12,5 tonna fémhulladékot adtak le a helyszínen. Mindemellett a dunaújvárosi vöröskereszt által meghirdetett véradáson nem kevesebb, mint 43 önkéntes vér­adó vett részt, de az ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot is sokan igénybe vették az A-LAB Medical Kft. munkatársainak közreműködésesével.



Feth Katalin a vöröskereszt részéről koordinálta a véradást

Kora délután vette kezdetét a VI. Szomszédünnep – Újtelepi Piknik, amely a rossz idő ellenére is sok látogatót vonzott, ami nem is csoda, hiszen változatos programokkal várták valamennyi korosztály résztvevőit. Volt zsíros kenyér és egy kedves helybélitől palacsinta, kézművesvásár, de az érdeklődők kipróbálhatták a többi közt az íjászatot is a hagyományőrző Pentelei Szittya Íjász Egyesület jóvoltából, tagjai egyébként az általuk készített gulyással is kedveskedtek a résztvevőknek.

A latin ritmusokkal fűszerezett élőzenét Poszt Péter kongás szolgáltatta. A rendezvény ideje alatt pedig a baracsi Magyar Lovasudvar fogata járta a városrész utcáit kicsik és nagyok örömére egyaránt. Emellett volt légvár, újtelepi kvíz, arcfestés, csillámtetoválás és főzőverseny is.

– Szeretném kiemelni a diákokat, mert lelkes munkájuk nagy segítséget jelentett. A szomszédünnep az időjárás miatt kissé szűkebb körben, de annál jobb hangulatban telt – fűzte hozzá Kisné Fehér Éva, az egyesület elnöke.