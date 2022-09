A dunaújvárosi Clasman és a Máltai Szeretetszolgálat együttműködése 36 perce

Autóipari technológiával az építőiparban

Budapest – Amikor egy dunaújvárosi kötődésű cég, a Clasman új megoldásokkal jelenik meg a piacon egy lokálpatrióta, mint e sorok írója is fontosnak érzi azt, hogy ezt a közvéleménnyel is megossza. Nem is akármilyen fejlesztésről van szó, hanem egy, az autóiparban jellemző sorozatgyártási knowhow átörökítésére, alkalmazására az acélszerkezet – vázas modulárisan bővíthető lakóépületek gyártására. Az így készülő modulházak felkeltették a Magyar Máltai Szeretetszolgálat figyelmét is, amelyről Győri Dani Lajos, a szervezet alelnökét kérdeztük.

Lapunk meghívást kapott, hogy eredetiben láthassa ezeket az állandó lakhatásra alkalmas, magas minőségű, alacsony energia felhasználású modulárisan bővíthető acélszerkezet vázas házakat. A Clasman Csoport részéről Mendi Tamás és Pintér Attila tulajdonosok fogadtak bennünket. Megtudtuk, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Clasman Csoport együttműködési megállapodása alapján ezekből a lakóépületekből négy 30 négyzetméteres bemutató darab készült el, amelyek jól illeszkednek a szeretetszolgálat szociális tevékenységébe. Alelnök úr, mi a Máltai Szeretetszolgálat célja ezeknek a moduláris lakóingatlanoknak a megvásárlásával?

A lakhatás szinte mindegyik célcsoportunknál egy nagyon fontos kérdés, mert ennek biztosítása mindig a legszűkebb keresztmetszet. Az ember amikor segíteni akar a másiknak, akkor nagyon sok mindenben lehet, de az első kérdés mindig az, hogy van-e hol lakni, van-e mit enni és lehessen tisztálkodni. Vannak alapszükségletei az embernek, és ebből az egyik a lakhatás. Ez a projekt nekünk abban nagyon sokat segít, hogy egy olyan új technológiát, egy olyan új lehetőséget próbálunk ki, amely hosszú távon ígéretes. Nem csak ebben a négy házban, hanem abban is, hogy ezzel a technológiával készülő lakóházakkal, egy ilyen jellegű építkezéssel valóban tudunk-e hosszú távon sok embernek, családnak lehetőséget kínálni arra, hogy segíteni tudjuk az életüket. Fotók: Ihász Martin Napjaink aktuális kérdése az ukrán menekültválság kezelése szociális oldalról is. A lakhatás szempontjából hogyan tudja segíteni ezt az önök szervezete?

Ebben a négy házban rövid idő múlva ukrán családok fognak lehetőséget kapni az életre és a magyarországi integrációra. Ez a projekt azonban lényegesen túlmutat ezen, hiszen nagyon sok ember kerülhet hasonló helyzetbe a télre, a hideg időre való tekintetettel. Egy valós példát említve, ma Magyarországon a menekültek között nagyon sokan laknak úgynevezett szívességi szállásokon. A rezsiköltségek emelkedése miatt azonban valószínű tömegesen fognak ezek az emberek kikerülni ezekről a helyekről, mert azok a családok, amelyek befogadták őket nem fogják tudni fenntartani ezeket a szálláshelyeket. Tehát az államnak is és azoknak a nagy civil, illetve egyházi szervezeteknek is, akik ezekkel a problémákkal szembesülnek és a frontvonalában állnak mindenképpen dolga, feladata és felelőssége van. Nekünk is, és nem csak ennek a négy háznak, ennek a négy családnak az esetében. Mi az elmúlt két hónapban már százötven családot fogadtunk be, akiknek az integrációját segítjük elő, amelyben a szállásnyújtástól a munkahely keresésig, az oktatástól, a magyarnyelv oktatásig nagyon sok minden benne foglaltatik. Mendi Tamás és Pintér Attila elmondták, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnak átadott négy lakóépület mintaházaknak készültek. Ezzel az volt a céljuk, hogy megreformálják egy kicsit az építészetet. Évtizedek, évszázadok óta ugyanúgy építkeznek, még mindig hagyományos módon. Rengeteg új technológia van, de azt vették észre, hogy azok az építkezések, amelyek a hagyományos technológiával folynak, ezeknek az ára folyamatosan kúszik felfelé, ezeknél a minőség sem és a határidő sem garantálható. Ezért a Clasmannál abba az irányba mentek el, hogy az autógyárak mintájára fejleszthessenek házakat, ami egy olyan gyártómű legyen, ahol a különböző munkaállomásokon, különböző szakipari munkák készülnek, mindez a teljes folyamat részeként megfelelő minőségellenőrzéssel párosulva, hogy így is extra magas minőségű házakat tudjanak biztosítani a megrendelőiknek. Legyenek ezek családi házak, nyaraló házak, szociális ellátó, vagy egyéb más felhasználású modulárisan bővíthető épületek. A modulárisan igény szerint bővíthető lakóingatlanokkal kapcsolatban milyenek a benyomásai?

Ez a projekt egy jó projekt. Melyek az előnyei? Nos, nagyon fontos, hogy a költségek tervezhetők, amelyek alacsonyabbak, minta hagyományos építkezéseknél. Maga az építkezés ütemezése és kivitelezése is sokkal jobban tervezhető, és a végtermékről azonnal tudjuk azt, hogy hogyan lehet és hogyan fogjuk használni. Hogy a Clasman tulajdonosai szavait idézzem, amikor beülök egy autóba, akkor valószínűleg eltalálom, hogy hol a gázpedál és a kuplung, mert az már a legtöbben így van. Ezek a Clasman technológiában szabványosított megoldások azt jelentik, hogy itt fel lehet előre készülni arra, hogy minden az előre eltervezettek szerint a leghatékonyabban, leggyorsabban jöjjön létre. Ezen túl van egy fontos előnye – itt ülünk az egyik ház előtt -, hogy ez nem azt sugallja, hogy az egyszerű és praktikus megoldások alkalmazásában ebben a mobil házban a legfontosabb a költségcsökkentés. Ebbe a házba jó betérni, mert ebbe az ember úgy megy be, hogy egy házba lép be és nem pedig egy dobozba. És ez nagyon nagy különbség! Szociálisan rászoruló embereknek, családoknak is megoldást adhatnak ezek a lakóépületek.

Nem csak nekik, hanem ezen túlmutatóan a munkaerő piaci kérdésekben is megoldást kínálnak. Mi úgy készülünk, hogy jelen helyzetben a legégetőbb probléma a menekültek elhelyezése, de nagyon bízunk benne, hogy akár már jövőre ezekben, vagy az ilyen házakban egy magasan képzett nővérünk és annak családja fog lakni, vagy egy olyan szociálisan rászoruló család, akiknek átmenetileg segítség ez, valóban egy olyan támogatás, amellyel újra tudják kezdeni az életüket. Mennyire nyújthat egy ilyen modulárisan bővíthető lakóépület segítséget egy kistelepülés – mondjuk – munkaerő megtartásában, vagy akár a letelepedés elősegítésében?

Akár a felzárkózó településeken, akár az országnak azokon a részein, ahol ma már gazdaságosan a lakásokat felújítani nem lehet, vagy nem érdemes, oda ez egy kiváló megoldás lehet akár hosszútávon is, hogy ezeknek a családoknak a lakhatását így is támogassuk. Most különösen akut kérdés az, hogy egy ilyen jellegű épületnek az energetikája hogyan alakul. Öt évvel ezelőtt – azt kell, hogy mondjam – ez nem volt egy ennyire fontos kérdés. De ma már ez nem így van, hiszen nem mindegy, hogy egy ilyen épületnek a fenntarthatósága egy rászoruló család szempontjából milyen. A Clasman csoport által gyártott lakóépületek fenntarthatósága nagyon világosan tervezhető és átlátható. Akár az autonómiája is az, hogy mennyire tud energiahatékony, vagy akár energiatermelő lenni, mondjuk ezeknek az épületeknek a tetején például napelemekkel. A Clasman csoport tulajdonosai ehhez csatlakozva elmondták, hogy ezek a házak egyébként már így is közel „nulla” energia igényűek, hőcserélős szellőztető berendezésekkel vannak ellátva az ehhez szükséges falazati elemekkel és háromrétegű nyílászárókkal. De ezt még valóban lehet bővíteni napelemekkel a tetején. Azért is jók ezek az acélszerkezet vázas moduláris épület megoldások, mert ezek már az elején úgy lettek tervezve, hogy bármikor, ha valakinek szüksége van bővítésre, mert az élet úgy hozza, hogy például egy új taggal gyarapszik a család, akkor ennek a technológiának köszönhetően egy ilyen moduláris egységet hozzá lehet csatolni a már meglévő ingatlanhoz, amely egyébként „végtelen számú” moduláris elemmel bővíthető. Abban az esetben pedig, ha az élethelyzet úgy hozza, hogy a gyerekek kirepülnek, akkor ellenkező irányban is működhet ez.

Clasman és a Máltai Szeretetszolgálat együttműködése

