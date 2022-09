Ünnepélyesen is átadták szerdán a Bóbita tagóvodában azt a felújított gyermekmosdót, amely társadalmi összefogásból valósulhatott meg. A projekt terveiről már hónapokkal ezelőtt is hírt adtunk, hiszen az alapot a Duna Plazma jótékonysági adománygyűjtő akciója szolgálta. A szerdai rendezvényen Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője még ettől is korábbra vezette vissza az előzményeket. Mint ismert, a vártnál jóval alulmaradt a helyi óvodákba beíratott gyermekek száma, körülbelül négyszázra számítottak, ehelyett csupán kétszázhatvan csöppség érkezik. Ettől még kialakítottak volna kisebb létszámú csoportokat, azonban hiány van óvodapedagógusból, így az összevonás mellett döntöttek.

A Százszorszép tagóvodában volt a legkevesebb beiratkozó, ezért ezt az intézmény beintegrálták a Béke városrészi Bóbita tagóvodába. Rossz állapotban voltak itt a mosdók, gyakran kellett hívni a szerelőket. Ekkortájt ajánlotta fel a segítséget Dósa Dorottya, a Duna Plazma centrum vezetője, így nem volt kérdés, hogy legalább az egyik mosdót szeretnék felújítani. Összesen 1,2 millió forint értékben gyűlt össze adomány a vállalkozóktól (valaki pénzt, valaki munkát ajánlott). A kivitelezés során az önkormányzat segítségét is kérték, így végül teljesen megújult, megszépült a mosdó. Szabó Zsolt alpolgármester köszönettel szólt mindazoknak, akik a példás összefogásban részt vettek.

Munkácsiné Markovics Éva, a Bóbita tagóvoda vezetője (aki korábban a Százszorszép ovit is irányította) ugyancsak köszönettel szólt a vállalkozók felajánlásaiért; Gyenes Józsefnének a rendkívül hathatós szervezéséért, valamint az óvodai kollégáknak is, akik nagyon sokat dolgoztak, pakoltak a költözés során, hogy minden a helyére a kerüljön a nevelési év kezdetére. A Százszorszép óvodából például harmincnégy teherautónyi felszerelést (játékokat, bútorokat, eszközöket) szállítottak át. Ezeket nemcsak a befogadó Bóbitába vitték, hanem kaptak belőle más tagóvodák is, illetve az Útkeresés Segítő Szolgálatnak (ezzel rászoruló családoknak) is ajánlottak fel. Tavaszra tervezik, hogy az udvari játékokat áthozzák a Százszorszépből a Bóbitába, ám ez költséges művelet, hiszen gépekre is szükség lesz az eszközök kiszedéséhez, áttelepítéséhez.

A szerdai ünnepségre meghívták Pats József festőművészt, aki több képet ajándékozott már a Dunaújvárosi Óvodának: a Százszorszépben lévő festményeit áthozták a Bóbitába (illetve az óvoda központjába is), amelyeket ezen alkalmat megragadva ugyancsak most avattak fel az intézményben.