Történelem - A Moszkvától 110 kilométerre lévő Boro­gyino falunál történő összecsapásban mindkét fél taktikai hibát követett el, az oroszokat csak stratégiai megfontolások kényszerítették a visszavonulásra. Napóleon a csata idején magas lázzal küzdött, ami megmagyarázhatja, miért hozott túl egyszerű döntéseket. A visszavonuló orosz sereg viszont lehetővé tette a francia császár számára, hogy szeptember 14-én bevonuljon Moszkvába, amiben, mint később kiderült, nem volt sok köszönet.

Napóleon haragra gerjedt

Napóleon 1812-es oroszországi hadjárata a napóleoni háborúk fordulópontja volt, 1812-re ugyanis Nagy-Britannia kivételével szinte egész Európa a francia császár befolyása alatt állt. A franciák nem rendelkeztek olyan tengeri flottával, hogy háborút indítsanak Anglia ellen, ezért Napóleon kontinentális zárlattal próbálta a szigetországot térdre kényszeríteni, amihez – kényszeredetten ugyan – csatlakozott az Orosz Birodalom is, de miután a tengeri kereskedelem hiánya végett az oroszok komoly veszteséget könyveltek el, így 1810-ben kiléptek a rendszerből. Mindez kiváltotta Napóleon ­haragját, ezért egy csaknem 800 ezer fős sereget gyűjtött, hogy leszámoljon Oroszországgal.

A soknemzetiségű Grande Armée-ja a kor legerősebb hadigépezete volt. A katonaságnak csak a felét alkották franciák, a másik felét elsősorban lengyelek és németek, de voltak még olaszok, spanyolok, hollandok, horvátok, dánok, csehek és belgák is. Sok svájci harcolt a francia seregben, őket tartotta Napóleon a legjobb katonáknak. Hadserege sikerének titka a korszerű felszerelésben, a fegyvernemek összehangolásában, valamint a hadoszlopok villámgyors áthelyezésében rejlett. Ez utóbbi azért volt fontos, mert az akkori seregek nem tudtak az ellátási bázisaiktól huzamosabb ideig távol működni. A több tízezer katona ellátmányát a rossz úthálózat miatt lehetetlen volt szekéren szállítani, a franciák viszont a jól szervezett szállásmesteri rendszernek köszönhetően megoldották ezt. Az útjukban lévő falvakat és városokat egyszerűen kifosztották, ami alkalmazható volt a sűrűn lakott nyugat-európai térségben, de a végtelen orosz sztyeppéken nem. Napóleon ezekkel tisztában volt, ezért intézkedett, hogy raktárakat létesítsenek Lengyelországban és Kelet-Poroszországban, s több mint 6 ezer szekeret szervezett serege utánpótlásvonalának a biztosítására. Az oroszok az 1812 júniusában meginduló francia hadjárat során főként a felégetett föld taktikáját alkalmazták, majd ahogyan egyre mélyebben hatoltak be a franciák orosz földre, az ellátmányt szállító egységek nem tudták őket olyan gyorsan követni, mert az orosz úthálózat katasztrofális volt. Mindez a francia ellátás kapacitásának a csökkenéséhez vezetett.

A hátrálás a menekülés

Napóleon serege hónapokig akadálytalanul nyomult előre a hátráló, maga mögött mindent felégető orosz seregek nyomában. Az orosz vezérkar ugyanis abban látta az egyetlen esélyt a győzelemre, ha a hatalmas ország belsejében, a franciák bázisaitól minél távolabb veszik fel a harcot. Az orosz terv részben bevált, ugyanis a mostoha időjárás (a folyamatos záporok és a nagy hőség), továbbá az ellátmány késése megnehezítette Napóleon dolgát. Sokan dezertáltak seregéből, de a bajt még tetőzte az is, hogy járvány (például vérhas) ütötte fel a fejét a francia táborban. A helyzetet tovább rontotta az eredményesen támadó kozák lovasság, amely nagy sikerrel akadályozta meg a támadókat abban, hogy a leigázott területen gyűjtsék be az élelmiszert és a takarmányt. A francia, a vele szövetséges német és az olasz könnyűlovasság rendre alulmaradt a hazai terepen megszokott harcmodorát alkalmazó kozákokkal szemben, csak a lengyel és a horvát lovasok tudtak eredményesen küzdeni ellenük, ők viszont számbeli hátrányban voltak. Mindezek ellenére fokozatosan haladt előre Napóleon serege, az oroszok pedig hátráltak.

A csatát újból lejátszották 2016-ban a helyszínen, korhű ruhákban, mintegy háromezer emberrel Fotó: Sputnik/Kirill Kallinikov



Az orosz közvélemény nagy része gyávasággal és orosz területek szükségtelen elpusztításával vádolta meg a vezérkart, ezért politikai nyomásra a cár leváltotta Barclay de Tollyt, az orosz seregek főparancsnokát, és helyette Kutuzov tábornokot nevezte ki. Az új főparancsnok tovább folytatta elődje stratégiáját, végül augusztus 17-én Szmolenszknél csatára került sor. Az ütközet viszonylag kis veszteségek mellett úgy ért véget, hogy a jól védekező oroszok önként adták fel a stratégiailag jelentéktelen várost. Napóleon támadása idején az orosz hadsereg mindössze 175 ezer katonával rendelkezett, de később, a folyamatos sorozásnak köszönhetően ezt a számot sikerült csaknem 900 ezerre feltornázniuk, az újoncok harci tapasztalatai azonban meg sem közelítették a franciákét. Oroszország egyetlen szövetségese Svédország volt, amely nem küldött ugyan csapatokat, azonban a kettőjük között meglévő szövetség lehetővé tette, hogy 45 ezer orosz katonát vonjanak ki a Finn Nagyhercegségből, akik később bekapcsolódtak a harcokba.

A hadjárat kockázataival, valamint az orosz terep adta nehézségekkel Napóleon is tisztában volt, így erős megszállás alatt tartotta a visszavonulási útvonalait, amelyeken még a párizsi posta is naponta megérkezett.

Kivérzett seregek

Kutuzov a szmolenszki csata után feladta a várost, majd Moszkva felé vonult vissza, ezzel elkerülte azt, hogy a franciák bevegyék az orosz fővárost, Szentpétervárt. Szeptember 7-én, mielőtt erős védelmi állásokat alakított ki, Borogyino mellett csatát vállalt a franciákkal szemben. Az ütközet a napóleoni háborúk legvéresebb napját hozta, az orosz hadsereg, több mint 50 ezer katonát veszített, de ugyanennyi embervesztesége volt a francia császárnak is. Az ütközet 1812. szeptember 7-én hajnalban kezdődött el, a franciák 135 ezer embert és 587 ágyút vetettek be, az oroszok 120 ezer katonával és 640 ágyúval rendelkeztek. Tábornokai figyelmeztetése ellenére Napóleon frontális támadást rendelt el, a három kilométeres frontvonalon sorozatban indított rohamok révén a franciák lassan fölénybe kerültek, de nem tudták megtörni az erős védelmi rendszert kiépített orosz vonalat.

Napóleon és Kutuzov harcában százezer katona maradt a csatamezőn

A császár egy dombtetőről figyelte a csatamezőt, nagy hibát követett el, amikor nem vetette be utolsó tartalékát, a 20 ezres elit gárdát, mert akkor kicsikarhatta volna a győzelmet. Az orosz sereg az éjszaka leple alatt elhagyta a csatamezőt, Napóleon pedig szabad utat nyert Moszkva felé. Miután Kutuzov tábornok és serege visszavonult a birodalom belsejébe, a francia uralkodó elfoglalta a kiürített várost. Az igazi megpróbáltatás csak ez után következett, a felperzselt városban egy hónapig várták az orosz békekövetséget, de hiába. Az élelem és ellátmány hiánya miatt végül Napóleon a visszavonulás mellett döntött, de közben a korán beköszöntött orosz tél miatt a francia sereg valóságos pokoljáráson vett részt. Napóleon 800 ezres hadseregéből mindössze 27 ezer tért vissza hazájába, ezzel a császár elindult a bukás útján, ami Szent Ilona szigetén fejeződött be.

Kutuzov, a katonai zseni

Mihail Illarionovics Golenyiscsev-Kutuzov Szentpéterváron, 1745. szeptember 16-án született. Apja szintén tábornok volt, így a katonai tudást már a szülői házban kezdte elsajátítani. Ezért természetes, hogy ő is katonai pályára lépett, és tüzér- és katonamérnöki iskolába került. Tizenhat éves korában lépett a hadseregbe, hamarosan zászlós lett. Harcolt a lengyelek és a törökök ellen, a krími ütközetben súlyosan megsebesült, akkor veszítette el egyik szemét. Egyre feljebb jutott a katonai, de a politikai ranglétrán is. II. Katalin cárnő Finnország kormányzójának nevezte ki, képviselte az Orosz Birodalmat a Poroszországgal és Svédországgal folytatott tárgyalásokon is, de később kegyvesztett lett, így visszavonult birtokára. A harmadik, Napóleon-ellenes koalíció idején I. Sándor cár visszahívta, s kinevezte az orosz erők egyik parancsnokává. Kutuzov tudta, hogy a franciákat csakis akkor győzheti le, ha azok minél messzebb kerülnek bázisaiktól, és utánpótlási vonalaik megnyúlnak – és neki lett igaza.

Lengyel területen érte a halál 1813. április 28-án, a francia sereg üldözése közepette. Koporsóját másfél hónapon át vitték Szentpétervárra, a város előtt az emberek megállították a gyászkocsit, és a vállukon vitték a koporsót a Kazanyi-székesegyházba, ahol ünnepélyesen eltemették.