TÖRTÉNELEM A náci Németország 1941. július 22-én támadta meg a Szovjetuniót, a villámháborús terv három nagyváros, Leningrád, Moszkva és Sztálingrád elfoglalását tűzte ki célul. Hitler az „Észak Velencéjeként” ismert Néva-­parti Leningrád elfoglalásával a Wilhelm von Leeb tábornagy vezette Észak Hadseregcsoportot bízta meg, mert fontosnak tartotta Leningrádnak mint a szovjet-rendszer egyik fő politikai és ideológiai centrumának az elfoglalását. Leningrád katonai jelentősége pedig abban rejlett, hogy ott állomásozott a Balti Flotta, több fontos ipari létesítmény és hadiüzem is működött ott. Leningrád 1939-ben már a Szovjetunió teljes ipari termelésének a 11 százalékát adta. Hitler a város és annak lakosságának megsemmisítését óhajtotta, a német terv az volt, hogy Leningrádot a földig lerombolják, újjá építik, de oda már csak árja németeket telepítenek be. A leningrádi hatóságok a németek közeledtével megkezdték a város körüli védővonal kiépítését. Az erődítményrendszer felhúzását 1941 júniusának végétől sok száz ezer ember végezte, így több száz kilométer hosszan húzódó tankcsapdák és szögesdrótakadályok, barikádok és lövészárkok nehezítették a támadók dolgát. Körbeaknázták az egész várost, amit az adatok szerint 35 km barikád és 625 km lövészárok védett.

Élelmet rakodnak egy bárkáról 1942-ben Fotó: RIA Novosti archív

A pokol elkezdődött

Az Észak Hadseregcsoport parancsnoka, Wilhelm Ritter von Leeb tábornagy azt tervezte, hogy gyors támadással elfoglalja a várost, de miután seregéből több páncélos egységet átcsoportosítottak Moszkva bevételére, így a tábornok úgy döntött, hogy körbezárja a várost, és egyszerűen kiéhezteti annak lakosságát. Az ostromgyűrű bezárta után az ország többi részétől elvágott Leningrádot 1941 szeptemberétől már csak a Ladoga-tavon keresztül lehetett egy 200 km hosszú útvonalon megközelíteni. A németek arra számítottak, hogy a kiéheztetéshez mindössze néhány hétre van szükség. A németeket finn erők is támogatták, bár a finn részvétel főleg abból állt, hogy visszafoglalták az 1939-es téli háborúban elvesztett területeket. A németek bombázásnak és ágyúzásnak vetették alá a várost, ahol valóban élelmiszerhiány és fűtőanyaghiány alakult ki. A szeptember 19-ei német légitámadás különösen brutális volt, ez volt a legsúlyosabb légitámadás Leningrád ellen, amelyben 276 bombázó vett részt, hat hullámban. A civil áldozatok száma meghaladta az ezer főt. A támadók a lakosság megfélemlítése érdekében a többi között iskolákat, kórházakat, lakónegyedeket is tűz alá vettek. Már az első hónapok katasztrofálisak voltak a leningrádiak számára, 1942 januárjáig naponta közel 4 ezer ember halt éhen a városban. Amikor befagyott a Ladoga-tó, annak jegén 1942 végéig másfél millió embert sikerült kimenekíteni a blokádgyűrűbe zárt városból. A finn hírszerzés feltörte a szovjet katonai kódokat, és olvasni tudta a szovjet hadsereg üzeneteit. Ez nagy segítség volt Hitlernek, aki folyamatosan hírszerzési információkat követelt Leningrádról.



Fűleves, cellulózkenyér és cukrozott föld

Az ostrom kezdetén a leningrádi gyárak dolgozói még naponta 800 gramm kenyeret és havi 2200 gramm húst kaptak fejenként. A gabonatermékek, a cukor és a zsír vásárlását akkor még nem korlátozták. Nemsokára azonban a helyi hatóságok számításai szerint a városban már csak 35 napi liszt, 30 napi gabona, 33 napi hús, 45 napi zsír, és 60 napra elegendő cukortartalék állt rendelkezésre, ezért a fejadagokat folyamatosan csökkentették, így a munkások napi kenyéradagja 600 grammra, majd 500-ra, október 1-jétől 400-ra csökkent, végül pedig már 250 grammal is be kellett érniük. 1942 elején viszont a napi kenyérfejadag már csak 125 gramm volt, aminek 60 százaléka ehetetlen adalék volt. Egyes visszaemlékezések szerint a kenyértésztába malátát, zabot, szóját és cellulózt, sőt fűrészport is belekevertek. Az emberek gyakran az utcán haltak meg az éhségtől, a túlélők hozzászoktak ennek látványához. Bombatalálat ért egy raktárt, amelyben cukrot tároltak, a hő hatására a cukor megolvadt és a földdel összekeveredett, de még ezt is felszedték és megették az emberek. Egyesek, hogy elkerüljék az éhenhalást, néhány szem krumpliért cserébe eladták értéktárgyaikat, például egy nyúlszőr női kabátért 16 kg burgonyát lehetett kapni, de egy arany zsebóra is csak másfél kiló kenyeret ért. A fű lett az egyik legfontosabb élelmiszer-alapanyag, levesnek valamint kenyérkészítésre is felhasználták. A temetőkben újságpapírba csomagolták a holttesteket, mivel koporsót szerezni lehetetlen volt. Az éhező lakosok gyakran eldugták a holttesteket, hogy élelmiszerjegyüket továbbra is felhasználhassák. Az NKVD (az államigazgatás belügyi ágának legfőbb szerve a Szovjetunióban) aktái szerint az első esetben 1941. december 13-án fordult elő emberevés, a jelentés 13 esetről számol be. 1942 végéig a hatóságok 2105 emberevőt tartóztattak le, két csoportba osztották őket, az egyikbe azokat, akik halottakat ettek, a másikba pedig azokat, akik megöltek valakit, ez utóbbiakat viszont azonnal kivégezték. Az éhezés méreteihez képest a kannibalizmus csak ritkán fordult elő, így elmondható, hogy a leningrádiak többségének az abnormális körülmények közepette is sikerült megőriznie normáit.



Az életet a Ladoga-tó jelentette

A védelemhez létfontosságú volt a folyamatos utánpótlás. Az utánpótlási útvonal a Ladoga-tó déli része volt, ez volt az a természetes folyosó a város felé, amelyet a német és finn haderő nem szállt meg. A melegebb hónapokban vízi járműveket használtak, télen pedig a befagyott tó jegén kamionokat, ez nem volt veszélytelen vállalkozás, hiszen a tó jege nem volt mindenhol olyan vastag, hogy elbírja a megrakott teherautókat, és a folyamatos légitámadásokkal is szembe kellett nézni.

Zsukov marsall feljegyzése szerint a háború előtt Leningrád lakossága 3 103 000 volt, a külvárosokat is beleszámítva 3 385 000. Ebből 1 743 129 embert, köztük 414 148 gyermeket evakuáltak, mindez a Ladoga-tavon keresztül történt. Az útvonal az „Élet Útja” nevet kapta, de rendkívül veszélyes út volt. A téli hónapokban olyan sokan vesztek oda, hogy egy másik nevet is kapott: „a Halál Útja”. Ennek ellenére az útvonal működött, és áramlott rajta keresztül a városba az ellátmány, kifelé pedig a civilek és a sebesültek evakuálása.

Hitler parancsára a szovjet védelmen kívül eső cári paloták jó részét a németek kifosztották és sok műkincset Németországba szállítottak. A légitámadások és a folyamatos ágyúzások rengeteg gyárat, iskolát, kórházat és egyéb civil intézményt pusztítottak el. Az ostrom ideje alatt akadozott vagy teljesen megszűnt a víz- és energiaellátás is. A leningrádi a világtörténelem legpusztítóbb ostroma volt.

A szinyavinói offenzíva volt az első szovjet kísérlet a blokád feltörésére 1942 őszén, a németek akkor vetették be először a híres Tigris tankokat, így a szovjet offenzíva kifulladt. Az ostromgyűrűt végül a Szikra hadművelet törte át, amit a szovjet csapatok 1943. január 12-én indítottak el. A Vörös Hadsereg heves harcokban elfoglalta a Ladoga-tótól délre kiépített német erődítményeket, ami némi megkönnyebbülést jelentett az ostromlott város lakóinak.



A felszabadulás

A német haderő helyzete Szovjetunió-szerte egyre kilátástalanabb lett, így az 1944. január 14-én meginduló Leningrád–Novgorod offenzívának köszönhetően a város 1944. január 27-én végül teljesen felszabadult, ezzel a gyötrelmek véget értek. A leningrádi védők hősies helytállását azonban nem sokáig ünnepelhették a Szovjetunióban, az 1940-es évek végén ugyanis a tisztogatások a Néva-parti város pártszervezeteit is elérték. Mintegy kétezer pártfunkcionárius került a Gulágra vagy börtönbe. Sztálin ugyanis a Harmadik Birodalom feletti győzelem minden dicsőségét magának tulajdonította, ezért is egyre gyanakvóbban figyelte a Vörös Hadsereg marsalljainak, elsősorban Zsukovnak a népszerűségét. Az is aggasztotta a Kreml urát, hogy a közép- és nyugat-európai harcok során a szovjet katonák szembesültek azzal, hogy vannak a szovjet-rendszernél jóval fejlettebb országok. Sztálin ezért elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismét visszavegye kezébe a kissé meglazult gyeplőt, így a blokádról megemlékező múzeumot bezárták, és csak 1990-ben nyitotta meg újra kapuit.



