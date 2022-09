Két külön pályázatról van szó: az egyik éppen a pandémia időszakában lett volna esedékes, így azt halasztani kellett, és a már következő sikeres pályázattal együtt bonyolították le június 19. és július 16. között – minderről Gloczné Behon Marianna, a Rudas szakmai és általános igazgatóhelyettese, valamint Matussné Füleki Hella, az intézmény projektkoordinátora mesélt lapunknak. Mint mondták, nem kis feladat volt a két projekt megvalósítása: a prágai és a milánói úton 18-18 diák, valamint 2-2 kísérő oktató vett részt, továbbá tanári mobilitásban még 5-5 oktató utazhatott. A sport, az ügyvitel és a turisztikai ágazaton tanuló, 9–11 évfolyamos fiatalok a nyári gyakorlatuk keretében tölthettek el 4-4 hetet az adott városokban. Az utazás teljes költségét (ami mintegy 60-70 ezer eurót jelent) a program fedezte, tehát a diákoknak legfeljebb csak költőpénzt kellett magukkal vinniük.

A felejthetetlen élményekről, a hasznos tapasztalatszerzésekről szívesen meséltek a tanulók. Veres-Kovács Fanni és Varga Vanda többedmagukkal Milánóba utaztak repülővel. A gyakorlatot a Hilton Hotelben töltötték, legfőképp a recepción dolgoztak, de a szálloda minden munkafolyamatába betekintést kaptak, később a vendégek fogadása is feladatuk volt. A munkaidő 8–15 óra között volt, utána visszautaztak a szállásukra, majd egyesülve a kinti csapattal, elindultak felfedezni Milánót. A lányok kiemelték, nagyon közvetlen és segítőkész volt velük mindenki, hatalmas lehetőségnek tartják az utazást, amellyel sikerült tapasztalatot szerezni, és fejleszteni az angol nyelvtudásukat.

Az angol nyelvi és szakmai tudásuk is fejlődhetett

A prágai útról Széles Csoma kezdte a sztorizgatást. Az első héten még nem tudtak a gyakorlati helyükre menni, ekkor online meetingen kapták meg az elvégzendő feladatokat, projekteket. Utána viszont egy irodaház igen hangulatos helyiségében tölthették a kora délutánig tartó munkaidőt. A gyakorlat után ugyancsak városnézéssel töltötték a szabadidőt, csoportosan járták be a cseh főváros nevezetességeit. Mint mondta, érezhető, hogy az angol- és a szakmai tudásuk fejlődhetett a program során, és hálás, amiért kint lehettek. Ezen a véleményen osztozik útitársa, Vékei Ádám is, aki elsősorban nyelvtudását szerette volna fejleszteni, illetve szakmai szinten előre lépni. Bár ő fiatalos őszinteséggel nem finomkodott a megfogalmazással, azért is tartja rendkívül jó lehetőségnek, mert tulajdonképpen teljesen ingyenes volt számukra a négyhetes utazás.

A prágai sportos vonalat erősítette Csiki Soma. Mint mondta, egy igen nívós, kitűnően felszerelt konditeremben volt a gyakorlatuk, ahol egy személyi edző iránymutatásával mélyedhettek bele a szakma rejtelmeibe. Szaktársa, Kuti Márk kiemelte, hogy nagyon sok új dolgot tanulhattak, amelyeket most és a későbbiekben is hasznosíthatnak. Alapos tudásukat, ismereteiket egy rögtönzött tanácsadással bizonyították is az interjú készítése során; szakszerűen vázolták, hogy az ülőmunka hogyan és milyen mozgásszervi panaszokat okoz, és hogy milyen izomfejlesztéssel lehet tenni ellene.

A program része az is, hogy a fiatalok a kint szerzett tapasztalataikról beszámoló előadásokat fognak tartani angol és magyar nyelven, a disszemináció október 3-án lesz.