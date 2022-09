A kisebbségi tulajdonosok akadályozzák a DUNAFERR vezető testületeinek rendezését

A közelmúltban a DUNAFERR megpróbálta helyreállítani a vállalat vezető testületeinek működését. Erre 2022. július 18-án a DUNAFERR által kezdeményezett közgyűlésen lett volna esély, de a cég elleni korábbi támadásokat is szervező ukrán kisebbségi tulajdonosoknak köszönhetően ez a közgyűlés is sikertelenül végződött. A DUNAFERR-t már több éve támadó ukrán kisebbségi tulajdonosok és az őket támogató csoportok – köztük sajnos a Vasas Szakszervezet is - minden lehetséges jogi eszközön túl fenyegetéssel, és – mint azt a meghiúsult gyárfoglalási kísérlet mutatta - akár fizikai erőszakkal is támadta és támadja a vállalatot. Azért is sajnálatos mindez, mert a 2022. július 18-i közgyűlés sikeressége esetén biztosítható lett volna a társaság vezető testületei jogviszonyának azonnali rendezése, amely biztosíthatta volna a kritikus időszakban a vállalat finanszírozást is. A társaság továbbra sem adja fel, és célja ennek az állapotnak a mielőbbi feloldása.

Sajnos a DUNAFERR-nél „kapukon belül” is akadnak olyan szereplők, amelyek az ártó szándékú kisebbségi kört támogatják. Ilyen a DUNAFERR leányvállalata, a Dutrade Zrt. is, amely a DUNAFERR egy komolyabb, 20 milliárd forintos pénzügyi tartalékát birtokolja, s mely összeggel nem számolt el a DUNAFERR felé. Noha a DUNAFERR 90 %-os tulajdonos a Dutrade-ben, az mégsem bocsátja az anyacég rendelkezésére a DUNAFERR túlélése szempontjából kulcsfontosságú összeget. Ezt a pénzügyi keretet annak ellenére tartja vissza a Dutrade Zrt., hogy ezáltal több ezer dunaferres munkavállaló és családjuk megélhetését sodorja veszélybe.