Ezúton ajánljuk figyelmükbe a Wichmann Tamás Nemzetközi Regattát, mely 2022. augusztus 27-28-án kerül megrendezésre Dunaújvárosban. A verseny kiemelt támogatója a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány, írja az uniduna.hu.

A verseny a korábbi három évtizedben megrendezett, akkori nevén Dunaferr Kupa jelentősen magasabb színvonalúra fejlesztett, immáron nemzetközivé váló eseménye, amely a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai támogatásával, valamint a Kolonics György Alapítvány védnökségével és a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület rendezésében valósulhat meg

A versenyt Dunaújvárosban, a Kikötői Öbölben rendezik meg, amelyhez kapcsolódik az alsó Duna part zöldövezeti területe is, a DLA Szabadidőparktól egészen az öböl bejáratának vonaláig. A versenyen tervezetten az első, nemzetközi csapatok meghívásával megszervezett alkalommal legalább 20 magyar és 5 külföldi csapat vesz részt, legalább 400-500 versenyzővel.

A verseny hiánypótló szerepet tölt be a kajak-kenu társadalomban. A sportoló gyermekek jelentős része nem jut ki nemzetközi versenyre, ezért a sportág nemzetközi közösségének erejét sosem tapasztalhatja meg, pedig ennek rendkívüli motivációs hatása van, a gyermekeket sokkal szorosabb érzelmi szállal fűzi a kajak-kenu sportághoz, illetve, általánosságban a sportoláshoz. A verseny célja a nemzetközi barátságok kialakítása, határon túli sport- és gazdasági kapcsolatok megalapozása kölcsönösen előnyös alapokon. További cél természetesen Wichmann Tamás, az egykori magyar kenukirály emlékének ápolása, megőrzése is, hiszen példaképeinkbe vetett hitünk által válunk kiválóvá mindannyian.

A verseny emellett Dunaújváros és a térség turisztikai vonzerejének növelését is célozza, hiszen hosszú távon egy jól bevezetett nemzetközi esemény minden évben városunkba vonzza a hazai és a külföldi résztvevőket, csapatokat és természetesen a versenyt megnézni kívánó nézőket is. Komoly hatása van a helyi, turisztikai ágazatban működő vállalkozásokra. Az esemény rendkívüli jelentőséggel bír a város kulturális értékteremtése területén is. A Wichmann Tamás Nemzetközi Regatta kajak-kenu versenyről részletesen a https://wichmannregatta.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A rendezvényen a Dunaújvárosi Egyetem standjával is találkozhatnak!