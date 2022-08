A csapadékos időjárás miatt kevesebb vendég fordult meg a balatoni vendéglátóhelyeken az augusztus 20-ai ünnepi hétvégén, mint egy évvel korábban. A laptársunk által megkérdezett, dunaújvárosi kötődésű étterem vezetője elmondta, ennek ellenére nincs okuk panaszra, mert volt már ennél rosszabb ünnepnap is a tó környékén.

Az átlagosnál több halat kellett becsomagolniuk a balatonszemesi András büfé dolgozóinak szombaton és vasárnap a vendéglátóipari értelemben hagyományosan utolsó erős nyári napnak számító ünnepi hétvégén. A vendégek többsége elvitelre vásárolt, csak a „bátrabbak” fogyasztották el helyben a háromfajta sült hal valamelyikét. Vincze Attila, a büfé üzletvezetője elmondta, tavaly augusztus 20-án több mint 30 fokot mutatott a hőmérő és tavaly­előtt is jó idő volt a Balatonnál. A legrosszabb ünnepi hétvégéjük azonban mégsem az idei volt. Utoljára 2016-ban bosszankodtak ennél is jobban, de abban az évben szinte minden hétvégén rossz idő volt. Vincze Attila hozzátette, várhatóan szeptember végéig nyitva lesznek, és várják a vendégeket.

(Forrás: sonline.hu)