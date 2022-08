Molnárné Lukács Anita, az egyesület elnöke számolt be olvasóinknak a táboréletről.

– Köszönjük az önkormányzatnak az alkotóhelyszínt, mert a kemencések már nagyon vágytak az igazi, elmélyült alkotómunkára. A csodás panoráma, a Duna illata, közelsége, a hajóállomás komfortja és az ott dolgozók kedves, segítő hozzáállása mind hozzájárult a kellemes héthez.

– Idén csak meghívásos alapon hirdettük meg az eseményt, ami lehetőséget adott a vendégeknek és gyermekeiknek, unokáiknak a tábori munkálkodásra. A cél egy népviseleti ihletésű szoknya elkészítése volt. S szerettük volna biztosítani, hogy a felnőttek is magas színvonalú alkotásban merülhessenek el, hogy a mindennapi munkából kikapcsolódjanak, mindezek mellett a gyermekeik felügyelete és tartalmas időtöltésük is megoldott volt.

Horváth Imréné Rózsika és unokája, Farkas Flóra a táborban saját kezűleg készített szoknyájukban Fotó: amatőr

A közösség vidámító, ránckisimító ereje hatásosnak bizonyult. A táborban tizen­nyolcan vettek részt. Közülük nyolc felnőtt csak az alkotással volt elfoglalva, s Heincz Ibolya irányításával mindenki elkészíthette saját népviseleti szoknyáját, a hozzá tartozó alsószoknyával, köténnyel együtt. A szoknyák háromsoros kézi ráncolással készültek. A centiméterek, csipkék, vásznak és öltések száma meghatározhatatlan, a közösen töltött idő felbecsülhetetlen volt.

– Reméljük, eredeti tervünknek megfelelően meg is mutathatjuk majd a közös eseményeken. Első ruhajáratónk augusztus 21-én lesz, amikor a Mesterségek Ünnepére utazunk a budai várba. Természetesen népviseletben, és az alkotók elképzelése szerint a hangulat kedvéért vonaton. Elhatározás is született, hogy szükség van továbbra is a közös alkotásra. Legközelebb a szőnyegszövés rejtelmeibe szeretnénk bekukucskálni.

Amíg az asszonyok, anyukák, nagymamák alkottak, az egyesület többi tagja a gyerekekkel játszott. Batykó Szilvi a korongozás ismereteit osztotta meg, Sólyom Ilona (Ica óvó néni) és Molnár János (Janó bá) társaságában pedig a Duna melletti kirándulásokkal, vadregényes kincsvadászattal, fapörgettyű készítésével, gátépítéssel és önfeledt mókázással töltötték az időt.

– Fantasztikus volt látni, hogy milyen igyekezettel és szorgalommal dolgoztak együtt, és jókedvben sem volt hiány. Sokat dolgoztunk, sokat nevettünk és sokat beszélgethettünk – számolt be olvasóinknak Molnárné Lukács Anita, a KKKE elnöke.