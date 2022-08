Közösségi kezdeményezés hívta életre azt a célt, hogy a település egykori, szeretett plébánosának és posztumusz díszpolgárának, Dolmány Vendel atyának új síremléket állítsanak.

Dolmány Vendel István 1920-ban Hercegfalván született. 1944-ben szentelték pappá Zircen, s ciszterci szerzetesként 1950-től fehéregyházmegyés papként a régi ciszterci településeken szolgált. 37 éven keresztül volt Nagyve­nyim plébánosa (1951-től 1988-ig). A nagyvenyimi képviselő-testület 1997-ben – elismerve a település életében betöltött értékes szerepét – Nagyvenyim díszpolgára cím posztumusz odaítéléséről döntött.

Vendel atya bár már több évtizede nem lehet szeretett hívei között, a régóta Nagyvenyi­men élők még emlékeznek rá. Hiszen tevékenyen részt vett a falu életében. Ismerte az ott lakó családokat, a gyerekeket – mindig volt hozzájuk egy kedves mondata. Aktív szurkolója volt a nagyvenyimi focicsapatnak is, nem múlhatott el úgy mérkőzés, hogy ne lett volna a pálya szélén, buzdítva a csapatot.

Ezért a nagyvenyimi római katolikus egyházközség és a karitász Dolmány Vendel atya nagyvenyimi temetőben lévő nyughelyének megújítására, egy új síremlék állításának érdekében gyűjtést indított. A hívők kezdeményezését az eredeti síremléket harmincnégy évvel ezelőtt állító Zirci Ciszterci Apátság örömmel fogadta.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata pedig támogatta, 200 ezer forint összegű felajánlással hozzájárulva a tervezett új, gránit sírkő elkészítésének és a felújításának mintegy 120 ezer forint nagyságú költségeihez.

Vasárnap a jubileumi ünnepségsorozat zárásaként a megújult nyughelyet szentelték meg a helyi katolikus temetőben. A magasztos ceremónián részt vett a Zirci Ciszterci Apátság elöljárója, Bérczi László Bernát apát és Kristofory Valter plébános. A hitélet képviselői rövid szertartás során megszentelték a sírhelyet, majd Vargáné Kaiser Katalin mondott beszédet.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a síremlék felújításával kapcsolatos kezdeményezéshez örömmel csatlakozott az önkormányzat. Hiszen Vendel atya emlékével a ciszterci lelkület ma is él. A nagyve­nyimiek első embere köszönetet mondott a Kegyelet Kft. segítségéért, hogy a szükséges forrás rendelkezésre állása előtt elkészítették a sír­emléket. Így lehetővé tették, hogy a szeretett egykori plébános új nyughelyének felavatása is helyet kapjon a jubileumi rendezvénysorozat programjai között.

Francz Götter, a bajor testvértelepülés, Altomünster képviseletében Vendel atya erkölcsi hagyatékáról beszélt. Mint mondta: a közösség ma is példát mutató személyként emlékszik az egykori plébánosra, aki szeretetet adott és kapott is. Végül a közösség a katolikus templomban szentmisével zárta az ünnepi rendezvényt.