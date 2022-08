Körülbelül a 2014-es években még olcsón lehetett lakást vásárolni városunkban, a mai árakhoz képest mondhatni potom összegnek számított akkoriban 4-6 millió forintot kiadni egy kétszobás lakásért. Aztán 2015-től emelkedni kezdtek az eladási árak, de meg is állt egy elfogadható szinten. Nem is tudnám pontosan megmondani, hogy mikortól, talán két éve csak ámuldozok azon, hogy 20 millió forint alatt szinte semmi nincs a kínálatban, és hogy egy kétszobás téglalakás ára ma már többe kerül, mint négy éve egy családi ház. Az pedig még megdöbbentőbb, hogy ilyen rendkívül magas árak mellett is folyamatos az adok-veszek, mind a lakások, mind a családi házak tekintetében.

Bár nem vagyok szakértő, de erre a folyamatra egyértelműen az ország jó gazdasági helyzete, a kormányzat családbarát politikája, intézkedései voltak hatással.

Hernádi Miklós, városunk egyik ismert ingatlanközvetítője szerint az emberek általános jó közérzete, pozitív szemlélete alakította így az ingatlanpiacot. Mint mondta, az országos viszonylathoz képest Dunaújvárosban még így is olcsóbbak az árak, és az eladásra kínált ingatlanok jelentős részét (jellemzően a 12-15 millió forint közötti egyszobás lakásokat) befektetők vásárolták meg azzal a szándékkal, hogy hosszú távra kiadják azokat. Hogy mennyire elszálltak az árak, jól példázza az, hogy egy Római körúti kétszobás panellakást 20-22 millió forintért is kínálhatnak, de egy reálisabb összeg, 18 millió forint is még igen jó pénznek számítana érte. Természetesen ugyanígy a családi házak ára is megemelkedett.

Hernádi Miklós elmondta, azt tapasztalja, hogy a túlárazott lakások iránt idén februárban megállt a kereslet, és most stagnálás figyelhető meg az ingatlanpiacon. Ebből adódóan az árak is visszaeshetnek majd, már egy reálisabb szintre.

Mint ismert, a háborús helyzet miatt energiaválságot hirdetett a kormány, és az átlagfogyasztás feletti gáz- és villanyhasználatért magasabb díjat kell fizetni. Ez bizony hatással lehet az ingatlanpiacra: azon tulajdonosok, akik nem tudtak-tudnak energiatakarékos beruházását megvalósítani ingatlanjaikon, dönthetnek úgy, hogy az energiaárak miatt inkább eladják családi házukat és egy kisebb rezsiköltségű lakásba költöznek. Hernádi Miklós meglátása szerint az jár jól jelen helyzetben, aki nem adja el a családi házát, hanem ideiglenesen egy kis lakásba költözik (van neki, vagy vásárolni tud egyet), mert ilyen magas energiaárak nem lesznek hosszú távon.

A szakértő szerint megjelenhetnek majd a piacon hiteles ingatlanok is. A kormány 2020 márciusában hiteltörlesztési moratóriumot rendelt el annak érdekében, hogy ezzel is segítsék a Covid-járvány miatt munkájukat elvesztett, vagy nehéz anyagi helyzetbe került családokat. Mint azt társlapunk, a VG írta, a pénzintézetek szerint a hitelmoratórium vége, azaz június 30-a után az ügyfelek többségének nem lesz fizetési nehézsége, de különböző megoldásokkal, például a törlesztő részlet csökkentésével és a futam­idő meghosszabbításával készülnek a problémákba ütközők támogatására. A bankok felkészültek a hiteltörlesztési moratórium júniusi kivezetésére, összességében nem számítanak tömeges fizetésképtelenségre és csődre.



Dudás János tanácsadó is azt mondja: húszmillió alatt már szinte nincs lakás

Fotó: MW-archív

Megjelenhetnek a piacon hiteles ingatlanok is