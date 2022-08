A Baracsi Egymásért Baráti Egyesület immár harmadik alkalommal hirdette meg a Lecsófőző fesztivált. Szombaton kora délután a sportpályánál készülődtek a csapatok, szám szerint tizenhat, akik tagjait nemcsak helybéliek alkották, hanem például Dunaújvárosból és Nagyvenyimről is érkeztek. Ilyen vegyes gárda volt például Mészáros Sándor családi csapata is. A fiatalember lapunknak elmondta, a korábbi halászléfőző versenyen vett részt először így együtt a társaság, ahol azonnal a harmadik helyezést sikerült bezsebelniük. Ezen felbuzdulva beneveztek a mostani gasztronómiai programra is, és különlegességgel kívánták levenni a zsűrit a lábáról. A koncepciójuk az volt, hogy hagyományos lecsót készítenek, amit aztán felturbóznak többek közt olyan extrákkal, mint a fürjtojás, a kakastaréj. A belevaló kolbász saját háztáji finomság volt, a többi hozzávalót aznap reggel vásárolták a piacon.