„A megnövekedett kereslet miatt új megrendeléseket csak augusztus második felétől vagy szeptember elejétől tudunk majd fogadni” – olvasható számos, tűzifát is kínáló tüzép, illetve fakereskedés honlapján, és telefonos megkeresés esetén is sokszor hasonló válasszal kell beérnie a reménykedő vásárlónak – tapasztalták munkatársaink.



A tűzifa ára, ha sokak számára nem is látványosan, de fokozatosan kúszott felfelé az elmúlt időszakban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapján „Energia-veszélyhelyzet Magyarországon – Vissza a kályhához?” címmel augusztus 5-én megjelent cikkében Szalai Károly és Kovácsevics Pál így foglalta össze az alaphelyzetet: – A nemzetközi és hazai fapiacon a Covid-járványt követő építőipari boom elsőként az épületfa árát állította emelkedési pályára. Ekkor még senki nem gondolta, hogy az épületfa után „kullogó” tűzifa ára is hamarosan megindul felfelé. Pedig az intő jelek, az alapanyag és a munkaerő árának növekedésében manifesztálódó inflációs nyomás kezdetektől befészkelte magát az erdészeti ágazatba is. A bemeneti oldalon tapasztalt költségnövekedés aztán logikus módon az árakban is kezdett megjelenni. Ez már akkor arra ösztönözte az előrelátóbb vásárlókat, hogy a még nagyobb árnövekedést „megelőzendő”, a szokásosnál nagyobb tételben vásároljanak. S amikor már-már azt gondoltuk, hogy a fapiac normalizálódik, jött az orosz–ukrán háború, ami újabb lökést adott az áraknak. Az egyre határozottabb háborús szankciókat ellenszankciók követik. Európa számára ennek egyik legfájdalmasabb, s legfenyegetőbb eleme az Oroszországból érkező fosszilis energiahordozók megjelenő ellátási bizonytalansága.”

Ehhez jött még a rezsicsökkentés újraszabása, és számos háztartásban döntöttek úgy: jöjjön újra a még viszonylag biztonságosan beszerezhető és hosszan tárolható tűzifa.

Lássuk az árakat! A Központi Statisztikai Hivatal adatsorai szerint tavaly januárban az egységes, fűrészelt tűzifa ára 4190 forint volt má­zsánként. Az idei nyár elejére mindez húsz–harminc százalékkal drágult, és bár folyamatosan zajlik a kitermelés, még nem látszik, hol stabilizálódhat az átlagár. A kínálati oldal megerősítésére – mint erről keddi kiadásunkban, illetve a duol.hu-n is olvashattak – a napokban a kormány jelentősen könnyített a kitermelés szabályain. Az árak a tűzifa esetében is jelentős szórást mutatnak. Az ár függ a fa minőségétől, fűtőértékétől, feldolgozási módjától, a vásárlóhoz történő eljuttatás költségétől is. Számos erdőgazdaságnál, illetve tűzifa-kereskedőnél erdei köbméterben számolnak (ez esetben a fa 1 méter hosszúságúra vágva, 1 méter szélességben pakolva, 1,7 méteres sarangokban kerül tárolásra). 1 köbméter tűzifa átlagosan 4–6 mázsát tesz ki, azaz 400–600 kg. Az egy kaloda tűzifa (1 x 1 x 1,7 m) pedig 10–13 mázsa keményfának felel meg, fafajtától és nedvességtől függően.



A legkevesebb pénzt a gyűjtött tűzifáért kell fizetni, ennél a vékonyabb fa köbmétere 2500–5000 forint között, amíg a vastagabb 5–10 ezer forint között mozog. A vastag minőségi tüzelő köbmétere (pl.: bükk, tölgy, gyertyán, akác) 20 és 35 ezer forintért kapható, kalodás kiszerelés esetén pedig (1,7 köbméter) az átlag­árak 50 és 60 ezer forint között mozognak.

Az ötezer fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok idén is pályázhatnak szociális tüzelőre. E pályázatok elbírálása után indíthatják el az érintett önkormányzatok a konkrét megrendeléseket.

Az idén kiírt pályázat eredményeit, valamint a megítélt tüzelő mennyiségét azonban augusztus 31. után hirdetik majd ki.