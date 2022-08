Mivel, hogyan és legfőképpen: mennyit lehetne megtakarítani – naponta több telefont, kérdést, megkeresést kap Bogáti András gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a rezsicsökkentéssel kapcsolatos bejelentések óta. Azt mondja, mindig ugyanazok az első kérdései: milyen készüléket használnak, hány fokon tartják télen a lakást, és van-e födémszigetelés. Ezekből már sok minden kiderül a szakember számára, és a legtöbbször bebizonyosodik az is: bizony, van hol csökkenteni a fogyasztáson.

– Sokan nem tudják, de a magyar törvények szerint minden tulajdonos köteles évente gondoskodni a gázkészüléke karbantartásáról. Ha ugyanis probléma adódik, és nem tudja igazolni, hogy megvolt a kontroll, a hibáért ő lesz a felelős – hangsúlyozza Bogáti András. – Fontos például a gáznyomás beállítása, mert ha túl magas, akkor sokat fogyaszt a kazánunk. Ha pedig túl alacsony, akkor nem megfelelően működik, nem melegíti fel kellőképpen az otthonunkat. Az átfolyós vízmelegítőt is ajánlatos rendszeresen kitisztítani, karbantartani: ha a hőcserélő eltelik, ha a lamellákon vagy a belső felületén vízkövesedés van, az úgy működik, mint egy szigetelés, és ahelyett, hogy a vizet melegítené fel, a kéményen távozik a meleg.

Nem évente, de fontos a fűtőtestek, a fűtőrendszer (padlófűtés esetén is) átmosása is. A speciális vegyszer egyrészt eltávolítja a felesleges szennyeződéseket, másrészt vékony védőréteget képez a felületeken, amely gátolja az újabb lerakódást. Egy ilyen karbantartás után sokszor azt tapasztalják a lakók: ugyanannyit, ugyanúgy megy a kazán, mégis melegebb van. A szakember továbbá azt tanácsolja: minden helyiségbe tegyünk hőmérőt. Éjszakai alvásra a 19, napközben a 21–22 Celsius-fok az ideális. Sokszor egyéb körülmények, például a fáradtságunk vagy a szoba benapozottsága befolyásolja a hőérzetünket. Példának okáért: ha 1 Celsius-fokkal csökkentjük otthonunk hőmérsékletét, már hat százalék energiát megtakarítottunk.

Akinek a lehetőségei engedik, nagyobb fejlesztésekről is gondolkodhat a rezsicsökkentés érdekében. Ezek a beruházások hosszú távon mindig megtérülnek – mondja a szakember. A modern kondenzációs kazánok sokkal kevesebbet fogyasztanak hagyományos társaiknál, és vannak már olyan hibrid rendszerek is, amelyek a hőszivattyún keresztül napelemről is működtethetőek.

A legjobb készülék sem ér azonban semmit, ha az utcát fűtjük vele. A szigetelés gyakran kisebb anyagi ráfordítást igényel, mint egy készülékcsere, ráadásul azonnal érezteti hatását. Bogáti András hosszan beszél arról is, amit tömören aztán úgy foglal össze: a fizikát nem lehet átvágni. Azaz: a meleg mindig felfelé törekszik, ezért hiába az ablakcsere, amíg a födém nincs szigetelve, a falak és a padló nem melegszik át. Ő e célra cellulóz, hőhídmentes, papíralapú szigetelést használ és ajánl: környezetbarát, költségkímélő és a mai gazdasági körülmények között is elérhető.

– Hiszem, hogy a Földet élhetőként kellene meghagyni gyermekeinknek, unokáinknak. Talán nem folytatjuk olyan mértékben a pazarló életmódot, ahogy azt eddig tettük – vallja a szakember. Végül, de nem utolsósorban hozzáteszi: a világ folyamatosan változik, amihez nekünk is alkalmazkodnunk kell. A háborgás helyett inkább gondolkodjunk el azon, hogyan tudjuk csökkenteni a fogyasztásunkat.