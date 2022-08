Az Országos Mentőszolgálat számolt be arról a hős postásnőről, aki egy idős asszony életét mentette meg Fejér megyében, azon belül is Seregélyesen. Etelka, a történet főhőse éppen egy idős úr levelét kézbesítette Seregélyes településen, amikor a szomszédból hallotta, hogy egy idős asszony segítségért kiabált, mert elesett. A postás azonnal odament, de miután zárva találta a kaput, ezért bemászott az ablakon a szomszéddal együtt. Feltették az asszonyt az ágyra, aki már nem volt magánál. Riasztották a mentőket és a mentésirányító telefonos instrukciói szerint megvizsgálták a beteget, aki már nem is lélegzett. A hős postásnő rögtön megkezdte az újraélesztést, amit perceken belül érkező szakemberek átvettek és emelt szinten folytattak. Az életmentés végül az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően sikerre vezetett és a mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba az asszonyt.