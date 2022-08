A Bimmer szerelmesei adtak egymásnak randevút a dunaújvárosi BMW Partyzans csapata szervezésében az elmúlt hétvégén.

A főszervezővel, Kulcsár Milánnal beszélgetve kiderült egyebek mellett az is, honnan ered az ő márka iránti elkötelezettsége: – Nekem ez az egész onnan jött, hogy 2002-ben, tizenkilenc évesen lett meg az első BMW-m, aztán 2005-ben a második, ami azóta is megvan. Mellé vettünk az asszonykámnak is – mutatott a tőlünk nem messze parkoló, szépen karbantartott járműre –, aztán két éve vásároltunk egy kabriót. A két első nyilván már korosabb jármű, nem is a kényelemről szól a tartása elsősorban, hanem inkább arról, hogy próbáljuk ezeket megmenteni.