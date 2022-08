A balatoni főszezon első 37 napján 1 millió 124 ezren váltottak jegyet a balatoni vonatokra, Volánbusz-járatokra, 41 százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában – közölte a MÁV-Volán csoport az MTI-vel. Ebből 784 ezren a tó déli oldalán, 340 ezren pedig az északi oldalon utaztak. A legtöbben Siófokra, Keszthelyre, Zamárdiba, Balatonfüredre és Fonyódra vették az irányt. Hozzátették, hogy a tapasztalatok szerint a megújult Balaton24 és Balaton72 napijegyek nemcsak a vonatokon, hanem több, a tó körül közlekedő Volánbusz-járaton is népszerűek lettek. Az utazást könnyíti az idei főszezonban a 34 balatoni állomáson, megállóhelyen kihelyezett jegyautomata.

Arra is kitértek, hogy a balatoni vonatokra az idei főszezon első 6 hetében 36 ezernél is többen váltottak kerékpáros helyjegyet. Nagykapacitású kerékpárszállító kocsik a déli partra a Tópart InterCity járatokban, az északi partra pedig a Kék Hullám InterCity járatokban és a Vízipók InterRégiókban közlekednek. A kerékpárszállításról a vasúttársaság honlapján tájékozódhatnak az utasok. Az idei nyári menetrend bevezetésével folytatódott a Balaton autóbuszos elérésének fejlesztése. A többi között Eger, Gyöngyös, Bátonyterenye, Pásztó, Kiskunmajsa, Dunaújváros, Pécs, Komló, Lenti, Zalaegerszeg, Szombathely, Körmend, Győr, Pápa, Ajka, Veszprém térségéből is bővül az utazási lehetőségek kínálata.

Vezető képünk illusztráció.