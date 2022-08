A Magyar Kormány és Dunaújváros MJV közösen működteti városunk színházát, ami azt jelenti, hogy annak minden olyan szerepvállalása, amelyet „finanszíroz”, abban benne van a magyar állam is, a színház költségvetési előirányzata szerint közel 40 százalékban.



Állami és önkormányzati finanszírozás

Az idén április 21-én tartott városi közgyűlés egyik napirendje a következő címet viselte: „Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megállapodás megkötésére”. Ennek a javaslatnak az ismertetőjében a következőket írták: „A Kormány döntésére figyelemmel a Bartók-színház (a továbbiakban: színház) közös működtetése érdekében az önkormányzat mint fenntartó, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) mint társműködtető között 2020. május 28-án közös működtetési megállapodás jött létre 2021. december 31-ig terjedő hatállyal. Az EMMI a Kormány 1945/2021. (XII.21.) Korm. határozatával döntött a közös működtetés időbeli hatályának 2024. december 31-ig történő meghosszabbításáról. A közös fenntartás alapján DMJV Önkormányzata évente 184 millió forintot bocsát a színház rendelkezésére. A 2021-es évhez hasonlóan a színház idén is cselekvő szerepet vállal a helyi kulturális élet biztosításában. Ennek során több mint 50 millió forinttal járul hozzá a nagy rendezvények – különös tekintettel az augusztus 20-i rendezvény, valamint a Parázs Varázs – lebonyolításához”. S valóban, a Bartók-színház honlapján ott is vannak a 2021-ben kötött szerződések felsorolásszerűen. Megtalálható, hogy rendezvényekre az egyébként az idei augusztus 20-i programokat is lebonyolító cég számára 51 millió forintot különítettek el a szerződés megkötésére „Rendezvény” megnevezéssel.



Színházi költségvetésből

Az idén június 16-án tartott közgyűlés több napirendje is foglalkozott az augusztus 20-i rendezvények lebonyolításával, jelesül megnevezték a nyertes ajánlattevőt, aki megrendezheti az idei eseménysort, másrészt összegeket is tettek mellé. Gyors fejszámolás után ez bruttó 45 millió forintot tett ki. Ebben benne volt minden: a Parázs Varázs, az esti nagykoncert és az egyéb, huszadikai rendezvények költsége. Az önkormányzat és a színház közötti megállapodás erre fel is jogosította a feleket, magyarul az egész eseménysorozatot a színház költségvetéséből fedezték. A színház költségvetésének 40 százalékát pedig az állam, tehát a helyi nemzeti ünnep rendezvényét is ilyen arányban a magyar állam fizette. Tavaly is, idén is, nem lennénk meglepve, ha ez jövőre is így lenne, ugyanis, ahogy fentebb írtuk is, a színház állammal közös működtetése 2024. december 31-ig szól.



Tűzijáték helyett kuponok

Aztán a polgármester a rendezvény közeledtével bejelentette, hogy a nép szavára hallgatva az idei tűzijátékot nem rendezik meg, annak költségeit szociális kiadásokra fordítják. Ezt a sajtó jelenlétében meg is tették: az augusztus 20-i rendezvényen leehető, leiható kuponokat osztottak ki két helyi szociális intézményen keresztül a rászorulóknak. Tehát ennek is mintegy 40 százalékát a kormány fizette.



Más tollával

Olvasóink mondhatnák, hogy „nagy ügy, 600 ezer forint”. Nem is erről van szó, hanem az elvről, azaz a módszertanról. Más tollával is ékeskedtek, persze nem először. Hasonló volt az, amikor Mezei Zsolt alpolgármester a Cityrocks rendezvény nagyszínpadán azt bírta mondani, hogy „újjávarázsoltuk” a Szalki-szigetet. Ott akkor hirtelen egy Jancsó-film jelenete ugrott be, amikor Kapa, az egyik főszereplő azt mondta valakinek: „elrontottad a ragozást, látod, kurva nyelvtan kibabrált veled is, igaz?”. Merthogy a Szalki-szigetet nem ez a városvezetés varázsolta újjá, még ha egyes pontokon annak képviselői is vágták át az átadást jelképező szalagot.

Hát igen. Így megy ez manapság itt Dunaújvárosban. Talán nem nagy dolog, de érdemes megállni mellette egy ásónyomra, köhinteni egyet és elbeszélni a teljes történetet...