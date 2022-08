Napjaink generációja túlnyomó részt az online kapcsolattartást preferálja. Mit gondol, igényt tartanak a hallgatók a személyes részvételt igénylő rendezvényekre?

„Nincs kétségem afelől, hogy szükség van az ilyes fajta rendezvényekre, örömömre szolgál megosztani azon elképesztő hírt, miszerint hosszú évek óta idén a legnagyobb a regisztrált elsőéves hallgatók aránya. Ez arra enged következtetni, hogy szükség van a személyes kontaktusra, főleg a 2 év járványhelyzetet követően.”

Forrás: Dunaújvárosi Egyetem

A válaszából megtudtuk, hogy szívesen vesznek részt a hallgatók az eseményen. Hasznukra válhat a jelenlét, vagy csak egy szimpla mulatság az egész?

„A Gólyatáborban töltött időből mindenképp csak profitálhatnak, hiszen nem csak felejthetetlen élményekben lehet részük, de kihagyhatatlan esély kapcsolatépítés szempontjából is. A szervezőkkel úgy alakítottuk ki a programtervet, hogy az a tanulmányaikhoz is pozitívan hozzájáruljon. Ezúton szeretnék köszönetet mondani, ugyanis ezévben is rendelkezésünkre bocsátották a „P” jelű fedett parkolót a rendezvény idejére, így megismerhetik a Campus területét, már az első félév megkezdése előtt. Összegezve a gólyák már úgy lépnek be az első tanórára, hogy ismerik az egyetemet, tudják kitől kérhetnek segítséget, milyen lehetőségeik vannak.”

Forrás: Dunaújvárosi Egyetem

Az esemény programjában szerepel az esti szórakozás, ezen kívül mi várható?

„Az első nap délelőttjén egy teljeskörű tájékoztatón vesznek részt a hallgatók, ahol a kollégiumról; ösztöndíj alternatívákról; szakkollégiumi rendszerről; duális képzésekről; Selmecbányai Diákhagyományokról; Erasmus+ programról és további hasznos információkkal gazdagodhatnak. A második napon kerül megrendezésre a tanévnyitó ünnepség, melyen megismerkedhetnek az egyetem vezetőivel és oktatóival, valamint itt kerül sor a fogadalomtételre, melyet követően teljes értékű egyetemi polgárrá válnak. A harmadik és egyben utolsó napot teljes mértékben a Selmecbányai Diákhagyományok megismerésének szenteljük, ezzel is buzdítva őket a közösségi szerepvállalásra. Továbbá délutánonként részt vehetnek a csapatépítő és készségfejlesztő vetélkedőinken. Az említett programokat követően, az este folyamán alkalmuk nyílik kötetlenebb hangulatban megismerni a szaktársaikat és a felsőbbéves hallgatókat.”