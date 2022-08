Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerület igazgatója azt a tájékoztatást adta lapunknak, hogy a Belügyminiszter megbízásából és dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár döntése alapján a Vasvári Pál Általános Iskola intézményvezetői feladatinak ellátására Gálosfai Tímea, a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI esetében pedig Márta István kapott megbízást egy évre, vagyis augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig.

Az igazgatóváltás előzménye, hogy több iskolában is lejárt az előző igazgató megbízási ideje (közülük hárman nyugdíjba mentek), emiatt szükség volt pályázatokat kiírni. Még júliusban számolt be arról a tankerület, hogy az elbírálás alapján az Arany iskolát továbbra is Garai Zsuzsanna, a Móra iskolát pedig Alpekné Major Valéria vezetheti. A Petőfi iskolában Árvai Gyöngyi, a Dózsa iskolában Biró Éva Zsuzsanna lett az új igazgató. A pályázat értelmében mindannyiuknak öt évre szól a megbízatás.

Bár pályázatot adtak be a Vasvári és a rácalmási iskola igazgatói feladatainak ellátására, de ezeknél nemleges döntés született akkor. Ilyen esetben a vonatkozó jogszabályok alapján a köznevelési miniszter pályázati eljárás nélkül megbízást adhat egy esztendőre a vezetői feladatok ellátására. Így történt mindkét iskolánál, tehát a szeptemberben induló tanévben Gálosfai Tímea vezetheti a Vasvárit, míg Márta István a rácalmási iskolát. A tankerület tájékoztatójából az is kiderül, hogy jövő tavasszal ismét kiírják a két iskola igazgatói pályázatát, amelyek elbírálása 2023 nyarán várható.

Márta István úgymond helyben marad, hiszen eddig igazgatóhelyettesként dolgozott a rácalmási iskolába. Viszont Gálosfai Tímea a Petőfi iskolából megy át a Vasváriba.

Mint azt lapunknak elmondta, örömmel vállalta az igazgatói megbízatást, megtiszteltetés számára a feladat, amely egy új kihívást is jelent munkásságában. Bizonyos szempontból visszatérésről beszélhetünk, hiszen az általános iskolai tanulmányait ő is a Vasváriban végezte annak idején.

- Augusztus 16-án kezdtem el itt most a munkát, és rengeteg információt kaptam a kollégáktól. Rangsorolnom kell, hogy melyek azok a feladatok, amiket a határidő miatt előrébb kell venni, illetve amelyek feltétlen szükségesek a tanév megkezdéséhez- vázolta az új igazgató.

Gálosfai Tímea 1988-ban kezdte a pedagógusi pályafutását. Egy kartali tanévet leszámítva mindvégig dunaújvárosi iskolában dolgozott. Kitűnő tanulási, gyakorlati alapot jelentettek számára a Móra iskolában eltöltött évek, majd 1996-ban kapott lehetőséget a Petőfi iskolában, ahol egészen idáig tanított. Lapunknak elmondta, nagyon nehéz az elszakadás, hiszen 26 évet töltött itt, amelyben nemcsak a diákok, a generációk tanítása volt meghatározó, hanem olyan pályázati tevékenységek, amelyekkel új lehetőségeket alakíthattak ki az intézményben, például a szabadtéri tantermet, az inkluzív centrumot.

- Azt szokták mondani, mindennek oka van. Most egy új kihíváshoz kell alkalmazkodnom, de élvezem is ezt a megváltozott helyzetet. Meg kell ismernem mindent, a kollégák pedig nagyon segítőkészek. Arra törekszem, hogy tudásom legjavát nyújtsam az új feladathoz, hogy megfeleljek a kihívásnak- tette hozzá Gálosfai Tímea.

Mint mondta, természetesen az iskola hagyományait továbbviszik a lelkes pedagógusaik segítségével, és szeptember 1-jén 8 órakor megnyitják a tanévet, amelyen három osztályban összesen hatvanhét elsős kisdákot fognak köszönteni