Amennyiben az ingatlanügyi hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget e kötelezettségének, külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal elrendeli a közérdekű védekezést, és növényvédelmi bírság, valamint a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek megfizetésére kötelezi a mulasztót.



A parlagfű gyors fejlődése a betakarított kalászos tarlókon különösen jellemző. Ezért a tarlóhántás időben és megfelelő minőségben való elvégzése a legjobb módja a védekezésnek, a szankciók elkerülésének. A nem művelt, ugaroltatott területek, illetve a nem megfelelően gyomirtott kapás növénykultúrák (pl. napraforgó, kukorica), valamint a táblaszélek, mezsgyék a parlagfű fertőzöttségnek szintén kitett területek. Ezért ezek gyommentesítésére, kaszálására is nagy figyelmet kell fordítani.

Hasznos tanácsok pollenallergiásoknak



A parlagfű virágzása július végén kezdődik, a pollenkoncentráció augusztus végén, szeptember elején tetőzik, és megközelítőleg október elejéig tart. A növényre allergiás páciensek ebben az időszakban tapasztalják a legerősebb tüneteket.

Legtöbbször szénanátha jelentkezik tüsszögéssel, orrfolyással, orrdugulással. Emellett kialakulhat allergiás kötőhártya gyulladás, szemviszketéssel, könnyezéssel. Súlyosabb esetekben asztmás panaszok is felléphetnek. Az allergiás tünetek csökkenthetik a koncentrálóképességet, megzavarhatják az éjszakai nyugalmat. Kezelés nélkül a tünetek rosszabbodhatnak is. A pollenérzékenyeknek javasolt még a szezon előtt orvoshoz fordulni. A polleneket nem tudjuk teljesen kiiktatni a környezetünkből. A gyógyszeres kezelés mellett, néhány tanács is segíthet, betartásukkal a gyógyszeres kezelés is hatékonyabb.

• Magas pollenszám esetén minél kevesebb időt töltsenek a szabadban. A lakás szellőztetése éjszaka vagy esős időt követően javasolt.

• Mossanak hajat naponta lefekvés előtt, hiszen a hajszálakon nagyszámú pollen tapadhat meg.

• Gyakrabban és alaposabban takarítsák a lakást és lehetőség szerint nedves lemosást is alkalmazzanak.

• A cipőket naponta tisztítsák nedves ruhával, ruháikat is gyakran cseréljék és mossák, mert a pollen könnyen rájuk tapad.

• Gyakran cseréljék az ágyneműt is, elsősorban a párnahuzatot.

• Kerüljék a ruhák szabadban történő szárítását magas pollenkoncentráció esetén.

• Magas pollenszórás idején ne nyissák ki a gépkocsik ablakát menet közben.

• Pollenszűrő alkalmazása csökkentheti a pollenkoncentrációt és ennek következtében a páciensek tüneteit is.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ főbb allergén pollenekre vonatkozó előrejelzése az NNK honlapján érhető el.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)