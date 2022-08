Még a múlt héten tartott sajtótájékoztatót Barta Endre alpolgármester és Feth Katalin, a Vöröskereszt helyi vezetője az Erdő sori kollégiumban elszállásolt ukrán menekültekkel kapcsolatban. Itt elöljáróban azt is vázolták, hogy ebben az intézményben más szociális jellegű lehetőségeknek is teret adnak. Az egyik az önkormányzat kezdeményezése alapján az, hogy az épületben krízislakásokat alakítanának ki a bajbajutottak számára. A másik egy élelmiszerbank kialakítása, amelyet már a Covid-időszak alatt indított el Hosszú János, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke több civil szervezet összefogásával: tartós élelmiszereket is gyűjtenének itt (amelyekből aztán adománycsomagokat állítanak össze a rászorulóknak).