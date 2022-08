A sikeres hétvége után Nagy Attila, Kisapostag polgármestere átalakult egy mindenre figyelmes vendéglátóvá, egyetemes szakértővé, és úgy végezte a munkáját.

– Egy ilyen alkalommal nem csak a halászléfőzésre, hanem valamennyi korosztály szórakozási igényeire is figyelnünk kell. Ezért szerveztünk egyéb sportversenyeket, a pecázást és például a péntek, szombat esti rockkoncerteket is.

Nagyüzem a főzőversenyen: a csapatok javában dolgoznak a halászléken Fotók: Balogh Tamás

A polgármester hozzátette:

– Mindannyiunk örömére erősödött a mezőny, hiszen a bajai bajnokok közül két csapat is megjelent nálunk, de a Kőrös mentiek megjelenése is jót tett a színvonalnak. Nem ijedtünk meg tőlük, hiszen a mi mestereink főztje fölveszi a versenyt bárkiével az országban.



Ők voltak a legügyesebb snecifogó fiúk a versenyen

A Bárka vendéglő is kitett magáért

Az elmúlt hétvégi kisapostagi rendezvény helyszínét jó részt a Dunai Gyöngy Yachtkikötő és Bárka vendéglő területén találhattuk meg. Az exkluzív vendéglő vezetőjétől, Dráviczki Mártontól ezt is hallottuk:

– Úgy érzem, hogy ismét sokan rácsodálkoztak erre a csodálatos helyszínre, ahova várjuk a vendégeinket. Nagyon örülünk a sok új érdeklődőnek. A szomszédunkban lévő sóderes partszakaszon zajlott a halászléfőző verseny, az esemény központja pedig zavartalanul működhetett a területünkön. A sárkányhajósok pedig a mi kikötőnkből indultak a versenyükre és oda is tértek vissza.

– Sokan azt képzelték, hogy a világ egyik legegyszerűbb, de fantasztikus étele, valamint a mi különlegességeink nem fértek meg egymás mellett. Elárulhatom, hogy a bográcsok mellett szorgoskodók is elővették a nagy titkokat, hogy aztán fejedelmi étkeket vegyenek le a tűzről! – tette hozzá Dráviczki Márton.



Nagy Attila polgármester

A legsikeresebb sárkányosok

Szilágyi István, Dunaegyháza polgármestere győzelemre vitte a sárkányhajócsapatukat a hazai legénységgel szemben. Elmondta lapunknak:

– Ebben az összeállításban most először szálltunk vízre. A sikerünk, bár mi is dunai gyerekek vagyunk, a szív diadala volt. Az is segített bennünket, hogy a dunaegyháziak mindig jókedvű csapatot alkotnak, ezért is könnyebb velük a sikereket elérni. Az is fontos, hogy velem együtt a többiek is jó személyes kapcsolatokat, barátságokat ápolnak az itteni emberekkel. Főzős ember vagyok, otthon szívesen készítek halászlét is, aminek többféle módozatát is jól ismerem, de ma mégis szívesen átadtam a lehetőséget azoknak, akik jártasak a nagy mennyiségek elkészítésében.



A házigazda Kisapostag sárkányhajós csapatának tagjai

Sikercsapattá forrtak össze mindketten

Szilveszter János a dunaújvárosi Best Barber képviseletében, az elmúlt évben az akkori győztes csapat egyik vezetője volt. Az idén az Acélbikákkal jutott a különdíjas csúcsra!

– A csapat nagy része hozzánk jár hajat vágatni, így aztán a jó kapcsolat már korábban kialakult közöttünk. Ezért aztán Balázzsal azt gondoltuk, hogy ez alkalommal egy csapatban fogunk játszani. Ez egy sikeres napunk volt, a sárkányhajóban emlékezetes futamot teljesítettünk, a halászléfőzésben a különdíjat nyertük el.

Somogyi Balázs, az Acélbikák rangidős, közönségkedvenc játékosa:

– A gasztronómiával már régóta jó kapcsolatban vagyok, otthon is szívesen átvállalom a főzést, mindig figyelek arra, hogy minőségi étel kerüljön az asztalra. Sok embernek főztem már, és úgy érzem, hogy sikeres vagyok benne. A csapatépítésnél mindenképpen kell igazi sikert is igazolni, ezért csaptunk le a tavalyi bajnokra, Jánosra. A minőségért mi ketten vállaljuk a felelősséget.



Csatári Bettina a legeredményesebb hölgy sneciző

A tavalyi bajnokok ezúttal is főztek

György László és Németh Attila tavalyi dicsőségét szerette volna megvédeni.

György László: – A kiírás szerint elhoztuk magunkkal a kupát, a lehetőség adott, ha valaki jobb lesz, vigye magával, de csak egy évre! Ugyanis mi változatlanul ott vagyunk a szeren. Hogy van-e nagy titkunk a főzést illetően? Legyen ilyen jó a társaság, jó minőségű a hal és a paprika. Közben senki se feledkezzen el arról, hogy ide a legtöbben szórakozni jöttünk.

Németh Attila: – Ez egy bevált főzőhelyünk. Akkor szerencsét hozott, most legalább olyan formában vagyunk, mint akkor, a többi nem rajtunk múlik. A látványra is nagyon figyeltünk, ezért raktunk ki az asztalunkra különböző palackokat és alumíniumdobozokat, hogyha valaki erre jár, nyugodtan mondhassa: „de szép kis asztalotok van!”



A bajaiak bográcsából érdemes volt kóstolót kérni

Bajaiak is beneveztek a versenyre

A halászléfőző versenyre nevezettek között bajai versenyzőket is találtunk.

Vajon miért nem lepődünk meg az aranyérmeiken és azon, hogy a vándorserleget is magukkal vitték?

Ikotity Jocó: – Mi nem keménykedni és vagánykodni jöttünk, hanem azért, hogy egy tisztességes versenyben megálljuk a helyünket. Rendszeresen járunk versenyezni, ezért ezt is komolyan vesszük. Természetesen hoztuk a híres gyufatésztánkat is. A minták leadásáig ellenfelek vagyunk, utána már barátsággal ülünk le az asztalhoz.

Gyurkity István: – Egymás mellett különböző fajta ételeket főzünk, barátok vagyunk, de mellette megvan bennünk a versenyszellem is. Tudomásom szerint a Jocóé sima halászlé, az enyém pedig egy al-dunai vegyes halászlé, amibe kecsege, dévér és ponty került. A halászlé sarokpontja a paprika, amit több helyről szerzünk be. Kapunk belőle kóstolót, kipróbáljuk, és amelyik az adott évben a legjobb, abból vásárolunk. Általában a dusnoki és a fajszi veri a piacot.