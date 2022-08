Az első kérdésünk természetesen az volt Ertl Judit felé, hogy miért és hogyan talál ki olyat, hogy hat nap alatt megkerüli az országot, 1600 kilométeren át hajtva a biciklit? Ertl Judit így felelt: – Tavasszal láttam egy bringás csoportban, hogy három fiatalember megtette ezt a karikát és akkor eldöntöttem, hogy ezt nekem is meg kell csinálni. Nálam ez így megy. Jön egy impulzus és akkor mindegy, hogy mi történik, én megcsinálom.

Mi sem támasztja alá jobban a kerékpáros állítását, mint az a tény, hogy az indulás előtt kereken két héttel, szombaton elesett biciklivel, olyannyira, hogy kórházba került. Rá következő héten, kedden meg is műtötték, mert négy helyen eltörött az arccsontja. Egy hét lábadozás után volt a varratszedés, azon a héten, amelynek szombatjára tűzte ki az indulás időpontját.

Ertl Judit nem kizárólag a saját örömére indult el az úton, hanem jótékonysági kört szervezett belőle. Arra a kérdésre, hogy ez hogyan jutott eszébe, azt mondta: – Voltam egy 24 órás kerékpárversenyen, ahol találkoztam egy fiúval, aki már csinált egy ilyen gyűjtési akciót. Akkor és ott megfogalmazódott bennem, hogy én is csak úgy szeretném bevállalni ezt az országjáró körutat, ha lenne mögötte valami nagyobb dolog, valami erkölcsi plusz. Aztán kiderül, hogy valójában nem a táv, az időjárás és az izommunka a valódi kihívás, hanem olyan gyermeket találni, akit támogathatnék egy speciális kerékpár beszerzésével. Ez volt a legnehezebb része az egésznek, pedig kerestem mozgáskorlátozott csoportoknál, alapítványoknál és mindenhova feltettem azt a kérdést: Ismernek-e olyan kis gyereket, aki, rászorult, és aki szeretne egy biciklit. Három alapítványból kettő válaszolt és abból az egyiknél volt egy lehetséges jelölt. Így találtam rá Vilire, akibe egyből beleszerettem. Egyfajta önazonosság is volt talán ebben a ragaszkodásban, hiszen én is betegen születtem és fogyatékkal élek. Amikor megláttam, rögtön tudtam, hogy ő lesz az, akiért biztosan végig csinálom. Hozzáteszem, hogy ez már egy héttel az indulás előtt jött össze.

Mint megtudtuk, egy lábbal hajtós, háromkerekű bringa volt a cél, hogy Vili lába erősödjön, ám ehhez kell a triciklibe egy rásegítő motor is. Az elképzelés az, hogy kezdetben a motor segítségével tudja hajtani, és ettől majd egyre erősebb lesz a lába, így egyre inkább lehet csökkenteni a rásegítő erejét és talán a végén lesz ereje lábra állni és akár menni is a fiúnak. Erre több mint 1,3 millió forint jött össze a hatnapos jótékonysági kör során.

Forrás: Ertl Judit

Aztán eljött a július 23-a, szombat és Ertl Judit reggel fél hatkor elindult Mórról. Az első napok eseményeiről így számolt be: – Kritikus hőség volt, déltől négyig nem is mentem, csak szédelegtem az út szélén az árnyékban, mert még ott is sugárzott a hő. Késő este értem az első szálláshelyre. Az első napok voltak a legnehezebbek, direkt úgy terveztem, hogy még frissen, pihenten legyek túl a nehezén, napi 300 kilométerben határoztam meg az adagot, míg az utolsó nap csak 200 volt. Útközben minden kútnál, illetve temetőnél megálltam inni. Úgy szoktam mondani, hogy minden kútnál álltam már. Aztán jött a mélypont, a vasárnap, amikor szinte minden összeesküdött ellenem. Már az indulásnál gond volt, ugyanis hétkor elindultam, de egy navigációs problémából adódóan felázott földútra tévedtem, ahol szinte tengelyig süllyedt a bringa, így vissza kellett fordulnom. Nem akartam feladni a kitűzött célt, de délig csak 50 km-t tudtam megtenni, ám mivel annyian biztattak, hogy csináljam meg, továbbmentem. Kísérőautóm nem volt, egyedül mentem és a második napon éppen az Északi-középhegységben haladtam Debrecen irányába a határ mentén. Ám ott 5-6 házból álló kisebb falvakon keresztül tekertem a rossz utakon és semmi sem volt nyitva. Az emberek ki se bújtak a házaikból a kánikula miatt, így nem tudtam venni se enni-, se innivalót. Csak a kutak tartottak életben, de a vízben kevés az energia. Ez nagyon megviselt, szó szerint éheztem és akkor jött az, hogy a második nap éjszakáján kiírtam a közösségi oldalra, hogy egy gulyáslevest szeretnék.

Mi volt az, túl a jótékonyságon és a tekerés örömén, ami erőt adott a hosszú, magányos úton, kérdeztük. A válasz meglepő volt, ugyanis nem is volt annyira magányos, mert a sporttársak meglepetéssel várták. Ertl azt mondta: – Valójában nem volt magányos a küzdelem, mert a közösségi oldalon sokan voltak velem, emellett a mélypont után, a harmadik napon hatalmas meglepetés ért. Elém jött az egyik azok közül a fiúk közül, akik korábban megcsinálták ezt a távot, és akik hatására elindultam. Még soha nem találkoztam vele előtte élőben, de ő elém tekert 140 kilométert és aztán visszafele is tekert, akkor már velem, így 280 kilométert tett meg értem és ezzel még nincs vége, ugyanis ő is olvasta, hogy egy gulyásleves volt minden vágyam vasárnap, ezért valóra váltotta az álmomat.

Nemcsak az ötletadó kerekezett azonban Judit mellett, ugyanis a harmadik, a negyedik és a hatodik napon is volt, aki mellészegült, például egy sporttárs, aki 130 km-t tekert együtt vele.

A pihenőkről ezt mesélte Ertl Judit: – Előre megbeszélt szálláshelyek vártak rám, ugyanakkor az indulás előtt annyi minden volt, sok bizonytalansági tényező is, hogy az utolsó napra nem foglaltam előre szállást, lesz, ami lesz. Minden vendéglátóm nagyon rendes volt. Megtörtént az is, hogy nem is kellett fizetnem és sok helyen kaptam vacsorát, reggelit is. Az utolsó éjszakára nem volt szállásom, ám egy internetről ismert barát felajánlotta, hogy fogad engem. A kapuban vártak, majd bent a házban vacsorához megterített asztalhoz ültettek és mindenki csak rám figyelt.

Forrás: Ertl Judit

Megkérdeztük, milyen felszereléssel indult a hat napra? Mint kiderült egy hatkilós pakkal vágott neki az útnak, melyben csak egy szett váltásruha, sportgumi, pumpa, kulcskészlet volt. Utóbbiak feleslegesnek bizonyultak, ugyanis semmilyen műszaki problémája nem volt a hosszú utat vállalónak, aki viszont nem vitt esőkabátot, így többször is alaposan megázott a hegyekben. Megfogadta az úton, hogy legközelebb esőkabátja lesz, de szervizpakkja nem. Mint azt kihangsúlyozta: ­– Legközelebb nem viszek semmit, csak a zenét, meg magamat és esténként kimosom a ruhám.

Megkértük, hogy a célba érkezésről is meséljen: – Minden megvalósult, amit terveztem. Összejött a pénz a kisfiúnak és teljesítettem a hat napra kitűzött kilométereket. Kicsit elfáradtam a végén, de ahogy azt a közösségi oldalon is megírtam, bármikor újracsinálnám egy kiadós pihenés után, akár az óramutató járásával ellentétesen is. Az átadást az alapítvány szervezi. Ők keresik meg a gyártót is, aki majd elkészíti és leszállítja a háromkerekűt, hogy átadhassuk Vilinek, akinek az anyukája, később a nagymamája is végig kapcsolatban volt velem az úton. A Dunán korábban komppal mentem át, de a célba érkezéskor, 20:15-kor a komáromi hidat használtuk, akkor már a 12 éves fiammal, akivel együtt tettük meg az utolsó 50 kilométert.

Feltettük a nagy kérdést, elégedett-e azzal, amit elért, úgy sportteljesítményben, mint jótékonysági oldalról? Ertl azt felelte: – Én így is, úgy is végig megyek az adott távon, ha elszánom magam, de mégis jó, ha közben valami nemesebb célt is szolgálok. Esetleg valakinek egy olyan kiugrási lehetőséget adok, hogy talán normálisabb élete lehet. Az a fogyatékkal élő, akit nem karolnak fel, nem segítenek, nagyon hamar bele tud süllyedni az életbe. Így talán meglát egy gyermek egy példát, hogy lehet betegen is. Ha én megcsinálom, akkor ő is képes lesz rá. Nekem ez a legszebb ebben, hogy példát is mutatok, ösztönzök is, és még talán egy lehetőséget is adok, jelen esetben egy biciklivel, ami akár nagy változást hozhat Vili életében.