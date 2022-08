Dunaújváros - Mindamellett azzal, hogy az egyetem és a hozzá tartozó középfokú intézmény, a Bánki Donát Technikum képzési struktúrája szorosan kapcsolódik egymáshoz, a diákok már a középiskolai tanulmányaik legelején egyfajta képzési életpálya modellt választhatnak. Dr. Rajcsányi-Molnár Mónikával, a DUE általános rektorhelyettesével beszélgettünk.

Milyen jelenleg a Dunaújvárosi Egyetem képzési struktúrája, hogyan alkalmazkodnak a folyamatosan változó igényekhez?

Azt emelném ki, hogy számunkra változatlanul az a fontos, hogy olyan szakokat hirdessünk meg, amiben hagyományai vannak az egyetemnek, és amiben erős az oktatói gárda és a kutatási portfoliója is az intézménynek. Így műszaki területen hirdetünk meg képzéseket, informatikai területen is, gazdálkodási tudományok terén, ezen kívül kommunikációs képzéseink vannak, illetve a szakmai tanárképzés az, ami beletartozik a képzési portfoliójába az egyetemnek. Mindegyik területen vannak felsőoktatási szakképzéseink, alapképzéseink, illetve mesterképzés a gépész, valamint a pedagógus képzés terén. Amiről kevesebb szó esik, ezek a szakirányú továbbképzések. Itt is több szakot indítunk, amelyeket már a diplomával rendelkezők számára hirdetünk meg. Ezek nem a központi felvételi eljárásban szerepelnek, hanem az intézményünkhöz közvetlenül kell beadni a jelentkezéseket szeptember közepéig.

Melyek a legnépszerűbb szakok, vagy ezek évente változnak?

Mindig van egy-egy szak, ami hirtelen előretör a népszerűségi listában. Ilyen volt például tavaly és az idei évben is a szakoktató képzés. Ez a három és féléves alapképzés korábban „tizenpár fővel” indult, míg mára közel száz főt vettünk fel. A szak népszerűségének hátterében az áll, hogy átalakult a képzés, tehát már nem csak műszaki szakoktatói, hanem ennek a képzési formának van egy gazdasági és egy szolgáltatási vonala is. Így több irányultságból lehet erre jelentkezni, és nem szükséges hozzá emelt szintű érettségi. Erre a képzésre nagy szükség van, hiszen a szakképzésben, középfokú oktatásban az oktatókból hiány van. Ez nagyon jó konstelláció, mert egyrészt kell is a szakember és jelentkeznek is a szakra.

Vannak viszont olyan szakok, amelyek folyamatosan népszerűek: ilyenek a gazdálkodási és menedzsment, illetve a mérnök informatikus képzései az egyetemnek. Ami külön öröm számunkra, hogy az idei évben újra el tudjuk indítani az anyagmérnök szakot nappali tagozaton is, ami egyébként a levelező tagozaton folyamatosan megy.

Mit lehet tudni a felvételi tendenciákról a Dunaújvárosi Egyetemen?

Mi azt látjuk, hogy a szakjaink iránt folyamatosan nagy az érdeklődés, ami megmutatkozott az idei évben is, hiszen tíz százalékkal több hallgatót tudtunk felvenni annak ellenére, hogy országosan csökkent a felsőoktatásba felvettek száma. Ez annak köszönhető, hogy egyrészt piacképes az a tudás, ami itt megszerezhető, másrészt a modellváltás is hozzájárult ehhez, aminek köszönhetően még jobb kondíciókat tudunk nyújtani az oktatásban a hallgatóknak.

Ez utóbbi témához kapcsolódva mit lehet tudni erről?

A mögöttünk hagyott tanévben az egyetemet fenntartó alapítvány a teljes informatikai eszközparkját megújította az intézményünknek közel négymilliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy a teljes hálózat, a szerverpark, illetve az összes asztali gép és laptop le lett cserélve és ebből a forrásból azt is tervezi az egyetem, hogy az ősszel induló tanévben minden beiratkozott hallgató is laptopot fog kapni a tanulmányai alatt.

A külföldi hallgatók milyen arányt képviselnek az egyetemi képzési rendszerben?

Nálunk a külföldi hallgatók képzése prioritást élvez. Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a külföldi hallgatók hagyományos felsőoktatási képzésére, legyen az alap-, vagy mesterképzés. Ezen hallgatóink száma évről-évre növekedett, a költségtérítéses, vagy ösztöndíjas hallgatóké egyaránt. Amit most tervezünk, az egy új iránynak, egy új üzletágnak is tekinthető, mivel a felnőttképzésekben is megjelenünk idegennyelvű képzési kínálattal. Itt hangsúlyosan a nukleáris, illetve atomerőmű specifikus – rövid ciklusú - képzésekre gondolok, amelyek a 2023-24-es tanévtől fognak az egyetemi portfolióban szerepelni.

Tavaly augusztus elsejével beintegrálódott az egyetembe a Bánki Donát Technikum. Mennyire jellemző idehaza az, hogy egy egyetem és egy középfokú intézmény ugyanabba a képzési workflow-ba tartozik egyazon fenntartó alatt?

Attól függ, hogy milyen ágazatot nézünk. Az egészségügyben gyakorlatilag már ez megtörtént Magyarországon. Ahol orvosi vagy felsőfokú egészségügyi képzés volt, ott azok alá az egyetemek alá beintegrálták az ezirányú szakképzést. Ha ezt leszámítjuk, akkor a mi példánk viszonylag egyedinek tekinthető, hiszen a technikum abszolút az egyetem képzési portfoliójához illő szakokat visz. Tehát adott esetben egy képzési életpályát tudunk ajánlani az ide jelentkező, itt tanuló diákoknak már a tanulmányaik legelején.