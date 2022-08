Baracs/Dunaföldvár – Amióta fölszabadultunk a járvány alól, és én vagyok az elnök, igyekezünk újra fölkeresni a régi kedvenc helyeinket. Igaz, hogy korábban hosszabb időre, de régen is ide tervezte a klubunk az álló táborát. Mi már csak négy napot töltünk el ezen a kedves helyen, a főképp általános iskolás korú gyermekekkel. El sem tudom mondani, hogy mennyire komolyan kell vennünk az előkészítést, a biztonsági feladatokat, és a felhőtlen szórakoztatás lehetőségét is – mondta Dósa Zoltán múlt héten a tábor helyszínén.

A táborlakók mindenre kíváncsiak és nyitottak voltak Fotók: Balogh Tamás

Hozzátette:

– Csütörtökön érkeztünk. Igyekeztünk komoly, de élvezetes feladattal várni a gyermekeket. A táborveréssel, sátrak állításával és a berendezkedéssel kezdtük a programot. Délután már megtörtént az első vízre szállás és a legnagyobb öröm: a fürdés a Dunában. A feladatok elvégzésében a segítségünkre voltak a bennünket elkísérő szülők, a felnőtt családtagok és a barátok is.

Dósa Zoltán, a Beszédes József Vízitúra Sportklub elnöke

Ők valamennyien önkéntes munkát végeznek nálunk. Az idén nagy létszámú lett a csapat, hiszen a hatvanöt állandó táborlakó mellett minden délutánra jönnek a hozzátartozók, akik bár szeretnék, de nem tudják az egész napjukat velünk tölteni – mondta Dósa Zoltán. Majd így folytatta:

– A társaim alaposan felkészültek, hogy ne legyen unalmas az itt eltöltött idő. Vannak komoly dolgok is, mint például a vízre szállás, az evezés gyakorlása, a vízi közlekedés és a fürdőzés szabályainak a megismerése. Ez utóbbiról a legavatottabbaktól, a vízi rend­őröktől hallottak egy előadást. Ők most is nagyon népszerűek voltak, pláne, hogy a hajójukat is bemutatták a gyermekeknek. Ezek mellett legalább annyi időt szánunk a táborokat jellemző vidám programokra, de strandolásra és a különböző játékokra is. A legnagyobb kedvenc a táborbontás utáni hazaevezés, Kisapostagról Dunaföldvárra.



Figyeltek mindenre és komolyan vették a feladatokat

Dósáné Vigh Katalinnak pedagógus a hivatása, ott is sokat foglalkozott a gyermekekkel, a programok nagy részét is ő álmodta meg:

– Vízparton töltjük az időnket, ami nyáron egy nagyon kellemes elfoglaltság, de nagyon kell rájuk figyelni, hogy az itt kötelező szabályokat betartsák. Értelmes, jókedvű, szófogadó gyermekekről van szó, de azért nem árt szemmel tartani őket. A legkisebbekkel, mivel nekik a sátorban töltött éjszaka még egy kicsit izgalmas, a szüleik is eljöttek, akik általában is segítik a munkámat.



A nagylányok: Antal Laura (b), Mazán Alma és Horváth Klaudia

– És ez a nagy edény a hónod alatt?

– Ez is a munkám része, mégpedig igazán örömteli. A délutáni csemegét, felaprított barackot kínáltam nekik, amire visítva érkeztek, és egy pillanat alatt elkapkodták. Így van az összes étkezésnél. Nálunk senki sem marad éhesen.



Gallai Gergő minden versenyszámban az élre tört

A nagylányok, a dunaföldvári Magyar László Gimnázium tanulói elmondták:

– Jó ez a helyszín, tavaly is voltunk itt, akkor és most is jól éreztük magunkat. Vannak egészen kicsik is, de nem zavarnak bennünket. A biztonsági szabályokat pontosan be kell tartani, de az a mi érdekünk is. Minden jól meg van szervezve. Általában a jó hangulatért jövünk, de a kajakozást és kenuzást is nagyon szeretjük. Mi hárman vagyunk egy sátorban, ami nem a legkényelmesebb, de erre a pár napra szuper kaland az egész.