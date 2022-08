Augusztus 27-én, szombaton délután újra kulináris élvezetekben lehet részünk ha ellátogatunk a Baracsi Sporttelepre, ahol a III. Lecsófőző fesztiválját rendezi a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület. A közelmúltban megtartott halászléfőző verseny után nagy valószínűséggel ez a program is sikeres lesz. Annál is inkább, mivel a bográcsozás mellett remek programokat kínálnak szervezők. 14 órától tűzgyújtás. 16 órától a Baracsi Néptáncegyüttest láthatjuk. 17.30-kor a lecsófőző verseny eredményét ismerhetjük meg. 18 órától az Ayarti Hastánc csoport műsorának tapsolhatunk. 20.30-tól az Irigy Hónaljmirigy lép színpadra. 21.30-tól pedig a Triász zenekar szórakoztatja a közönséget. A zenei műsorokkal párhuzamosan kirakodóvásár, lovaskocsikázás, ugrálóvár és büfé is várja a fesztivál résztvevőit.