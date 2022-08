Felújításokat, korszerűsítéseket végeztek

Hamarosan becsöngetnek. Középfokú intézményeink már csak a diákokra várnak. A nyár során elvégezték a szükséges karbantartásokat, viszont a korszerűsítésekkel és a felújításokkal kapcsolatos feladatok a régi iskolaépületekben állandóak. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum nem csupán hat intézmény fenntartásáért, hanem két kollégium és több tanműhely működtetéséért is felelős összesen 14 telephelyen. S bizony egyik sem új építésű.

– Ennek ellenére folyamatos a megújulás – magyarázza Piros Mariann kancellár. – A legfontosabb, hogy az elmúlt évek során napelem került több intézményünkre, ennek az idei tanévtől a korábbinál is nagyobb lesz a jelentősége. Természetesen a mindennapokra is van feladatunk bőven, így az idei nyári szünetben sor került a Rudas és a kereskedelmi iskola tetőjavítására, a Rudasban megújult egy informatikaterem is. A Hild iskolában sor került a fűtéskorszerűsítésre, és több tanterem padozatát is javítottuk. A Dunaferr iskola alagsori közlekedőit és öltözőit újítottuk fel, de létrehoztunk egy új tanári szobát a Vasmű téri épületben. A Lorántffy iskolában szükség volt a kollégium 3. emeletének szintelválasztására és a betegszoba is megújult. A szabolcsi intézményünkben a belső udvar és a bejárat kapott új burkolatot. A diákok kényelme érdekében a kereskedelmi iskola tankonyhája öltözőinek teljes körű felújítása még jelenleg is zajlik.

– Mindezek fontosak és sürgősek…

– És nem is olcsók! A rendelkezésünkre álló forrással úgy gazdálkodunk, hogy minden intézmény részesüljön belőle. Évtizedes lemaradásokat azonban nem lehet egyszerre pótolni, de mindent megteszünk, hogy biztonságos, komfortos és egyre korszerűbb körülmények között tanulhassanak diákjaink. Természetesen mindezek mellett a tanítás tárgyi feltételeit is bővítjük, új laptopokat, asztali pc-ket, nyomtatókat és okostáblákat is üzembe helyeztünk az elmúlt hónapokban.