– Az önök gazdálkodási területét hogyan érinti a kormányrendelet, milyen lépéseket jelent ez a fakitermelés napi gyakorlatában?

– A Vadex Mezőföldi Zrt. eddigiekben sem exportált tűzifát, kizárólag belföldi jogi és magánszemélyek részére értékesít. A Kormányrendelet rendelkezéseinek alkalmazására – a Korm. rendelet 1. § (1) és (8) bekezdésében foglaltak kivételével – a fokozatosság elvére figyelemmel csak akkor kerülhet sor, ha a 2022. évre vonatkozó kitermelési tervben foglaltak végrehajtásával a tűzifa-keresleti igény nem elégíthető ki. Ebben az esetben a társaság a többletigényeket elsősorban a nem őshonos állományok (akác, nemesnyár stb.) gyérítéséből tervezi kielégíteni. Amennyiben efféle vészhelyzet nem következik be, a fakitermelés is az eredeti 2022-es tervek szerint zajlik tovább.

Országosan – szükség esetén – több százezer köbméternyi fa tehető elérhetővé anélkül, hogy hazánk zöldtőkéjét veszélyeztetné Fotók: MW

– Kell-e a készleteket növelni, amennyiben Magyarország energiabiztonságát a földgáz-, kőolajhiány veszélyeztetné?

– A faanyag a legfontosabb újratermelhető nyersanyagunk, ezért a magyar erdőkben fenntartható erdőgazdálkodást folytatunk. Hazánkban összességében, évtizedek óta kevesebb fa kerül hasznosításra, mint amennyit az erdők teremnek, így jelentős tartalékok képződtek. Az erdőgazdálkodás tervszerű tevékenység, bizonyos mennyiségek pedig átcsoportosíthatók, így országos szinten több százezer köbméternyi faanyag tehető szükség esetén elérhetővé úgy, hogy közben Magyarország zöldtőkéjét sem veszélyeztetjük. Elmondható, hogy Magyarország tűzifa-ellátása a 2021–2022-es fűtési szezonra biztosítva van. Az ország kétmillió hektárnyi erdeiben megtermelt, mintegy hárommillió köbméter tűzifa áll jelenleg a lakosság rendelkezésére.



– Milyen fákat lehet ebben a folyamatban felhasználni?

– Országos tekintetben, hosszú távú közös érdekünk a fenntartható erdőgazdálkodás megtartása, mivel az erdő szolgáltatásaira nemcsak jövőre, hanem 50, 100, 200 év múlva is számítunk. A vészhelyzeti rendelkezések kiemelt célja az akácfaanyag hasznosításának elősegítése, mivel az akáctűzifa szükség esetén nyers állapotban is jól használható. Emellett szükség van a többi fafajra is, így szakmai szempontból különösen a kultúrerdőkből és faültetvényekből származó nemesnyár-klónokra, valamint az idegenhonos, invazív fajokra (bálványfa, nyugati ostorfa, zöldjuhar stb.), amelyek térfoglalását egyébként is csökkenteni kell.



– Számítanak-e a területükön illegális fakitermelésre?

– Illegálisan kitermelt faanyagnak azt tekintjük, ami a kitermelés szerinti ország alkalmazandó jogszabályainak megsértésével végzett kitermelésből származik. Az utóbbi időben az EUTR-hatóság által végzett ellenőrzéseknek köszönhetően jelentősen csökkent a faanyag-kereskedelemben a visszaélések száma. Fejér megye a 2021. évi adatok feldolgozását követően közepes kockázati besorolást kapott az illegális fakitermelést illetően, ám a növekvő kereslet új kockázatot jelent. Emiatt is fontos a vásárlók tudatos viselkedése, miszerint csak számlát adó vállalkozástól, igazolt forrásból származó tűzifát vásároljanak. Sajnos valóban megnőhet a falopások kockázata is, amely ellen a hatóságokkal közösen lépnek fel az erdőgazdálkodók. Vásárlás előtt érdemes tájékozódni a Nébih tematikus oldalán, ahol a tájékoztatók mellett ellenőrizhetőek a jogszerűtlen hirdetések adatai, a jogsértők listája, valamint lekérdezhető a választott kereskedő EUTR technikai azonosító száma.



– A természetvédők a vadállomány területeként is tekintenek az erdőre. Veszélyezteti-e ez az életterüket?

– Az erdők természeti értékei nem sérülnek és nem is sérülhetnek, mert nem változnak az erdő- és a természetvédelmi törvény azon alapvető rendelkezései, amely szerint az erdők területe és természetességi állapota nem csökkenhet. Emellett éppen a törvény által is előírt erdőfelújítások során képződnek a legjobb vadsűrűk, vadbúvók, így a tervszerű, tartamos erdőgazdálkodás, valamint a vadászatra jogosultakkal közös élőhelyfejlesztés garancia arra, hogy az európai hírű magyar vadállomány élettere mennyiségében és minőségében is javuljon. A magyar erdőgazdálkodás száz év alatt 11 százalékról 22 százalékra növelte hazánk erdővel borított területeinek arányát. Az erdők létének fontosságát mutatja, hogy európai léptékben az egyik legnagyobb erdőtelepítési és fásítási program zajlik jelenleg is Magyarországon. Két év alatt 44 ezer hektár új erdő telepítése kapott támogatást, kiemelten ösztönözve az őshonos fajokból álló, változatos erdők létesítését.

További információkat a kormany.hu, a portal.nebih.gov.hu és a tuzifa.vadex.hu weboldalon találhatnak az érdeklődők.