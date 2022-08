Hónapok óta az éhező afrikaiakért aggódó újságcikkek százai jelentek meg a hazai és nemzetközi sajtóban is – olvasom a közösségi médiában. Eddig a hírek szerint 27 hajó hagyta el az ukrán kikötőket az életet adó gabonával. Ennek kevesebb mint harmada kötött ki az „éhező Afrikában”. A zöme Franciaországba, Nagy-Britanniába és más nyugat-európai országokba szállította a gabonát. Amint láthatjuk, ez nem az „éhező Afrikának” megy, hanem azoknak, akik korábban is kizsákmányolták őket. Mindeközben Ukrajnában – a híradások szerint – a földek jelentős hányadát három amerikai óriásvállalat birtokolja, így nem nehéz kitalálni, hogy a profit is náluk realizálódik.