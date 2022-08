Az osztályozóvizsga gyakorlatilag előrehozott érettségi. A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint az idegen nyelvek és az informatika mellett lehetőség van a 10. és a 11. évfolyamon más tantárgyakból is előrehozott érettségi vizsgát tenni. Erre 2005 óta van lehetőség, de szervezetten tíz éve tartanak osztályozóvizsgákat, és egyre több diák él vele. Az előrehozott érettségi vizsga célja az, hogy azok a tanulók, akik egy adott vizsgatárgyból középiskolai tanulmányaikat befejezték, már a rendes érettségi vizsgájuk előtt is érettségi vizsgát tehessenek egyes vizsgatárgyakból, de nem bármelyikből.

Az osztályozóvizsgán szerzett jegy a tanuló tanév végi érdemjegyének minősül, ezt a vizsgázó már nem javíthatja. Természetesen továbbtanulásnál is ezeket az eredményeket kell figyelembe venni, amennyiben a pontszámításban érintett tantárgyról van szó.

Vagyis némi kockázattal jár az előrehozott érettségi, az osztályozóvizsga. Háromfős bizottság előtt vizsgáznak a tanulók, és ha a kockázatot említettük, nem olyan vészes a helyzet, mert ha valakinek nem sikerül az írásbeli, akkor a szóbelin javíthat, és a két vizsga összeredménye adja meg a végső osztályzatot. Jó esetben egy nap alatt meglehet minden vizsga, hiszen a szóbeli előtt az írásbelit a szaktanárok értékelik. Ami még tapasztalat, hogy egy diák általában egy tantárgyból választja az előrehozott érettségit.

Kratzmajer Zoltán, a Széchenyi igazgatója

Kratzmajer Zoltán, a Széchenyi gimnázium igazgatója elmondta, hogy általában a diákok nagy kockázatot nem vállalnak, mert tisztában vannak a felkészültségükkel, ezért is vágnak bele az előrehozott érettségibe.

– Az osztályozóvizsga lényege, hogy ha most sikeres a tanuló, akkor később már nem kell az itt levizsgázott tantárgyakból érettségiznie. A diákok általában a nyelvekből és informatikából élnek ezzel a lehetőséggel. Igazán az a nagy előnye, hogy később már kevesebb tantárgyra kell koncentrálniuk, például olyanokra, amik a továbbtanulásuk szempontjából fontosak. Aki céltudatos, annak ez a lehetőség nagyon jó. A diákok a pedagógusok segítségével komolyan felkészülnek, nem szokott probléma lenni a vizsgák eredményességével – tudtuk meg az igazgatótól.

Beszélgetésünk során azt is megemlítette az intézmény vezetője, hogy százhúsz diák vizsgázik ezekben a napokban, ez egyedülálló Dunaújvárosban, de hasonló létszám az egész megyében is csak a székesfehérvári Teleki, valamint a Vasvári gimnáziumban van.

– A tanulóink felkészültek, a felsőoktatásba jelentkezőknek több mint a kilencven százalékát felveszik, méghozzá az ország legjobb egyetemeire.