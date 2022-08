Adony/Kulcs/Dunaújváros/Dunaföldvár Az első olimpiai játékkal nagyjából egy időben alapítottak Itáliában egy kisebb várost, Rómát. Ez a város néhány évszázad múlva már három kontinensre kiterjedő birodalmat épített ki, köztük Európa nagy része is a fennhatósága alá került.

A Római Birodalom csapatai megszállták a mai Dunántúl területét. Az itt kialakított Pannónia pro­vinciá­ban mintegy 400 éves római uralom vette kezdetét. A Duna partvonalán sorra épültek a városok és a katonai táborok. Intercisa is – városunk – római táborhely volt Alsó-Pannoniában, a Duna jobb partján. A katonai erőre azért volt szükség, mert a Duna vonala volt a birodalom határa.

A Living Danube Limes Interreg projekt részeként régészek, hajóácsok, építészek, településtervezők, műemlékes szakemberek összefogtak, és teljes életnagyságban megépítettek egy ókori római dunai őrhajót. Az egykori Danuvia Alacris feladata a limes – azaz a Római Birodalom határának – őrzése volt. Élethű másának pedig az a célja, hogy felhívja a figyelmet a római limes útvonalának emlékeire, egyúttal összekösse az érintett Duna menti településeket és támogassa együttműködésüket.

A projekt magyar résztvevői között van a műszaki egyetem is.

– A nemzetközi konzorcium több területen is dolgozott, és számos nagy jelentőségű eredményt tudhatnak magukénak a hajón kívül is. Végiglátogatták és helyszíni kutatás alapján fejlesztési tervek készültek az őrvonal mentén. Százhalombattán a Matrica tábor föld alatti romjait talajszkenneléssel vizsgálták meg. Ez alapján rombolásmentesen rekonstrukció készülhetett. Megszületett egy applikáció is, amelyre minden állomáshely felkerült, és megkeresték a Duna menti múzeumokat, kezdeményezték klaszter létrehozását – mondta el Kovács Máté Gergő egyetemi munkatárs.



A római őrhajó megállói a térségben - A gálya 25 fős legénysége augusztus 10. és szeptember 1. között evez a Duna magyar szakaszán. Térségünkben először Adonynál áll meg augusztus 18-án a Bárka Panzió kikötőjében, ahol 16 órától vezetett túrát tehetnek az érdeklődők. 19-én délben kikötnek a kulcsi hajóállomáson, ahol szintén meg lehet tekinteni a korabeli hadi eszközt. Augusztus 19-én Dunaújvárosban a Szalki-szigetnél köt ki a Danuviana Alacris. 17 órakor a táci Gorsium­ból érkezők is köszöntik a hajósokat. Az interaktív séták időpontjai: augusztus 19-én 18.30, augusztus 20-án 10.00-kor, 14.00-kor és 17.00-kor, augusztus 21-én 10.00. Dunaföldváron az őrhajó augusztus 21-én délután a Poszeidón Egyesület bázisán fog kikötni, ide várják majd az érdeklődőket.