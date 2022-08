A társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos mopedet használó mozgássérültek, és a hálózati áramról működő oxigén-koncentrátort napi rendszerességgel használók az átlagfogyasztás sávhatárához képest 1697 kWh-val megemelt, kedvezményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett áramárra. Tehát egy olyan család, amelynek tagja ilyen kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 kWh/év áramfogyasztáson felül további 1697 kWh/év áramot fogyaszthat a rezsicsökkentett áron. A kedvezményt igénybe vevő háztartások éves szinten így akár 60 ezer forintot is megspórolhatnak.

A kedvezményt a vonatkozó kormányrendelet hatályba­ ­lépésétől, 2022. augusztus 24-től a felhasználási hely szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy bármely kormányablakban, az erre szolgáló formanyomtatványon igényelheti minden olyan fogyasztó, aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy napi rendszerességgel használ gyógyászati segédeszközt.

A kérelem benyújtása során új felhasználási hely esetén igazolni szükséges a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállását, vagy ha már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtása előtt kézhez kapott utolsó számla teljesítését. A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán bármikor benyújtható.

A kormányhivatal ellenőrzi, hogy az adott háztartásban élő személy kapott-e társadalombiztosítási támogatással elektromos gyógyászati segédeszközt. A kedvezményre való jogosultságot határozattal állapítja meg, arról elektronikus úton, 5 napon belül értesíti az egyetemes szolgáltatót. Az egyetemes szolgáltató a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló rendelkezések szerinti általános árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti a kedvezményt.

Az érintettek évi 60 ezer forintot is spórolhatnak Fotók: MW-archív

A hírrel kapcsolatban megkérdeztük a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete vezetőit.

– Tudunk a kedvezményről, és tájékoztattuk már a sors­társainkat is. De sajnos bizonyos körök kimaradtak a kedvezményre jogosultak közül. Például azok is, akik nem állami támogatással kaptak elektromos kerekesszéket. Sok ilyen sortársunk van, akik egyedi finanszírozással, esetleg adományként kaptak lehetőséget arra, hogy elektromos segédeszköz segítségével éljenek. De ezeken az eseteken felül is számos olyan fogyatékossággal élő van, akinek nagyobb az elektromosáram-felhasználási igénye, mert például ápolásra szorul és ennek során felmerülő higiénés feladatok azt megkívánják. Erre szeretnénk felhívni a nyilvánosság figyelmét. Mert az élet más területein bekövetkezett áremelkedések miatt sokaknak kell anyagi ellehetetlenüléssel szembenézniük. A súlyos fogyatékkal élő, vagy mozgáskorlátozott embereknek akár életveszélyt, vagy tovább egészségkárosodást jelenthet – mondta el Farkas Zsolt, a dunaújvárosi Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesület alapító elnöke.