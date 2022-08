A ragyogó ünnepről

A róla szóló megemlékező műsort a kánikula egyik rekordját hozó délutánon nem könnyű előadni. Az államalapító szent személyéről és az államalapítás sorsfordító jelentőségéről is lehet embernyelven, a nagyságnak fejet hajtva szólni. Farkas Imre polgármesternek és a Csapó Csenge, Farkas Luca, Tábi Sára Zsófia, Kiss Gáborné alkotta maroknyi csapatának ezúttal is sikerült.

A település legújabb kori kedves hagyománya ez a ceremónia, melyet a Szent István napi megemlékezést követően tartanak meg. Erre az alkalomra a falu első embere meghívja a településen az elmúlt egy évben született gyermekeket, és persze a családjukat. A Kicsik egy emléklapot, a szüleik egy diszkrét borítékot, benne egy kis támogatást kapnak a falu önkormányzatától.

Fotók: Balogh Tamás



Telek Ádámék is érthető büszkeséggel érkeztek az eseményre

-Ez a gyönyörű kis hölgy a Telek Mirella. Egy éves egy hónapos és tizenkét napos a mai napon. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ő mar „nagy” mert szépen egyedül totyorog. Mindenkivel nagyon barátságos. Gondolom látszik, hogy az apukája szívét már tejesen elrabolta. Azért, hogy minél több időt tudjak vele tölteni életmódot váltottam és felmondtam a korábbi munkaviszonyomat. Mesélte az apuka.

Telekné Fekete Anita

-A mi kislányunk már egyre több szót tud kimondani, és nagyon szeret sétálni, csavarogni. Kedveli a játszóteret, ahol könnyen barátkozik a többi gyerekekkel. Az ételek közül nem szokott válogatni. Mindent szívesen elfogyaszt, amit elé rakunk. Jó kedélyű és egészséges. Azt szeretnénk, ha egy talpraesett ügyes és szép hölgy lenne belőle!

Az Új kenyér napjára

Három hölgy különleges kenyereket készített, amikkel a „zsűri”, az ünnepségre érkezetteket kínálták.

Nyúl Mihályné Marika

-Egy olyan készítményt hoztam, amivel még nem próbálkoztam? a burgonyás, fenyő,- len-, szezám- és napraforgó magvas kenyérrel. Könnyebb, lágyabb tésztája lett, mint a korábbi kedvenceimnek. A családom már rá szavazott.

Tábiné Nyúl Gabriella

-Fehérmagvas kenyeret készítettem. Az otthoniak nagyon szeretik, ezért sajnálták, hogy elhoztam magammal, de majd sütök nekik egy másikat. Nálam egy adag olyan kilósra sül meg. Nem csak ünnep napra készítem, mert nem csak passziónak szánom.

Kerlang Ferencné, a Nusi néni

-Többféle kenyeret is tudok készíteni, de erre a napra mindenképpen a Polgármester Kedvencét sütöm ki. Amióta megkóstolta, azt mondja, hogy csak akkor eszik ezen az ünnepen kenyeret, ha ezt elkészítem a kolbászos, szalonnás, vöröshagymás specialitásomat. Akár magában is érdemes fogyasztani, mert nagyon finom. Hozzá készítettem egy kis mártogatni valót mindenféle kellemes nyári zöldségekkel és fűszerekkel. Mellette hoztam egy különleges kiflit is, ami szintén nagyon ízlik a vendégeknek, de valószínűleg még változtatok rajta.