Bemelegítésnek Depeche Mode-ot hallhatott a közönség a The Best Of Mode formáció előadásában, majd jött a nagykoncert:150 zenész egyszerre játszotta a rockslágereket, levezetésképpen pedig a Hollywood Rose játszott nem csak Guns N’ Roses számokat. Jó hangulat, jó közönség és ami nem elhanyagolható, remek hangosítás fémjelezte a szombati rendezvényt.

A Cityrocks nem ismeretlen a városlakók előtt, hiszen tavaly is Dunaújvárosban rendezték meg Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobját. A korábbi években Szegeden 400-an, Kecskeméten 500-an zenéltek együtt a CityRocks rendezvényein. A 2021-es rock-flashmobra elindult a jelentkezés, és már 400-nál is több amatőr és profi zenész regisztrált. A program szervezői úgy döntöttek, hogy idén ismét városunkat választják a rendezvény otthonául. De ezúttal már több napos programmal készültek: pénteken volt a bemelegítés a kempingben, itt koncertek és közös örömzenélés várta a rockzenére éhezőket. Másnap már kora délután elkezdtek szállingózni a zenészek a Szalki-szigetre, hogy aztán három órakor tartsanak egy főpróbát. Este hét órakor vagy talán minimális csúszással elkezdődött a The Best Of Mode koncertje. Szép számban volt már közönségük is, talán csak egy zavaró tényező volt: az erős szél hordta a port, homokot, de ez a zenei műsort nagyban nem befolyásolta, inkább csak kellemetlen volt.

A Depeche Mode tribute együttes a nagy klasszikus számokat hozta el a közönségnek, bő egy órás programjuk színvonalas volt, sokan énekeltek, még táncoltak is a közönség soraiban. Az együttes koncertje után egy kis szünet következett, amolyan technikai ráhangolódás a 150 fős koncertre. Fél kilenc magasságában el is kezdték engedni a dobosokat, gitárosokat, basszusgitárosokat, énekeseket a színpadra. Három hatalmas ilyen építmény sorakozott egymás mellett, mintegy 450 négyzetméternyi területen, mely meg is telt zenészekkel. A muzsikusok becsülettel megtanulták az előre kiadott zeneszámokat: egyszerre járt a dobosok keze, szinkronban mozogtak a pengetős hangszeresek is az énekesek egyszerre énekeltek. Katartikus látvány volt és ami a rock koncerteken nem lehanyagolható a hangzás nem volt halvány, sőt, ritka jól szólt a motyó. Black Sabbath, Metallica, Queen, Pink Floyd, Nirvana volt műsoron, hogy csak a legnagyobb ikonokat említsük.

A 150 színpadon álló kiváló hangulatba hozta a színpad előtt álló ezres létszámú közönséget. Két szám szünetében a főszervező Gajda Péter elárulta, hogy olyan még nem volt a Cityrocks történetébe, hogy két egymást követő évben ugyanazt a helyszínt válasszák, de Dunaújvárossal kivételt tettek, mert a Szalki-sziget atmoszférája és adottsága ezt szinte megkövetelte. A nagy örömzenélésbe egy kis szomorúság is vegyült: a sok rocker közösen emlékezett meg a napokban elhunyt újságíróról, Lánárd Lászlóról, aki munkásságával nagyon sokat tett a hazai rock-metál szcénáért. A koncert végén csatlakoztak a haiko dobosok és újra színpadra állt a gyerekkórus is, mindenki beleadott apait anyait, a közönség pedig alig akarta hazaengedni a monstre zenekart. De meg kellett tenni, a műsor véget ért, de a program folytatódott. Jött a Hollywood Rose, hogy Guns számokkal szórakoztassa a nagyérdeműt, melynek száma sajnos gyakorlatilag harmadára csökkent. Aki maradt jól szórakozhatott, még AC/DC-t is nyomtak a srácok.