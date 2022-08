2022. augusztus 26-án, péntek délután egy újabb nagyszerű mérföldkőnek lehettünk tanúi a település életében. Két csoportban 28 kisgyermek ellátására nyílik hamarosan lehetőség.

Tágas, világos és nagyon modern épület a Mezőfalvi Manókuckó Bölcsőde. Két csoportban 28 gyermek elhelyezésére nyílik majd lehetőség

Az ünnepélyes keretek között megrendezett átadáson köszöntőt mondott Márok Csaba Mezőfalva polgármestere és Varga Gábor országgyűlési képviselő, valamint az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője Dr. Simon László Főispán és a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője Dr. Kovács Péter. A hivatalos perceket színesítette a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda Pillangó csoportjának műsora, Virág Bianka verse és Tarr Petra énekes és hangszeres produkciója. Az új intézményért áldást mondott Nagy Richárd András református lelkész. Az épületet megszentelte Kristofory Valter katolikus plébános. Az ünnepséget követően a jelenlévő vendégek és érdeklődők megtekintették Mezőfalva legújabb büszkeségét, a 310,29 millió forintos állami és Uniós támogatásból elkészült kisgyermekgondozó intézményt.

A belső termek és eszközök már várják a beköltöző kisgyermekeket

Elsőként Márok Csaba Mezőfalva polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

- 2019 tavaszán Magyarország Kormánya TOP-1.41-19 számon pályázati felhívást adott ki „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címen. Mezőfalva Nagyközség önálló bölcsődével nem rendelkezett, a településen egy magánbölcsőde működött. A megvalósítási lehetőségek mérlegelésénél a védőnői szolgálattól kapott adatok alapján a községben 0-3 éves kor közötti akkori létszám és a várandós anyukák száma alapján megállapítható volt, hogy a településnek nagy szüksége lenne egy önálló önkormányzati fenntartású bölcsődére – ismertette az intézményi projekt kezdeti lépéseit felvezetőjében Márok Csaba polgármester, majd a pályázati megvalósítás részleteit mondta el a nagyszámú hallgatóságnak.

A Mezőfalvai Tündérkert Óvoda pillangó csoportja is műsort adott

A sikeres közbeszerzési eljárásra 2021 júniusában került sor. A kivitelezés pedig 2022 júliusára el is készült. Az idő alatt a szakmai szervezetekkel végig egyeztetve, az észrevételeknek, kéréseknek eleget téve, a változó gazdasági környezetet figyelembe véve folyt a munka, és végül 2022. augusztus 26-án átadhatóvá vált az épület. Összességében 309.944.479.-bruttó forint értékben valósult meg a mezőfalviak Manókuckó bölcsődéje – hallhattuk az ünnepi köszöntőben.

Nem csak kívülről szép a mezőfalvi bölcsőde, de belül is minden igényt kielégít

Az átadón beszédet mondott Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője. Kiemelte, ez a bölcsőde Mezőfalvának, Fejér megyének és Magyarországnak is épült. Jó látni a sok gyereket, a családokat az ünnepségen, hiszen Magyarország Kormányának egyik legfontosabb törekvése a családok életkörülményeinek fejlesztése, biztosítása. Az elmúlt évtizedben közel 3.2 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Mezőfalvára és környékére.

A pohárköszöntőt Simon László Fejér megyei főispán mondta Fotók: Horváth László

Az összeg hűen mutatja, hogy a vidék élni akarása milyen szinten változott az eltelt tíz évben. Ahol gyermekek születnek, az a jövőbe vetett bizalom is egyben. Magyarország Kormánya 2010-től folyamatosan zászlajára tűzi a családtámogatási rendszerek fejlesztését, támogatását, megújítását. Ma már ott tartunk, hogy a GDP 6%-át fordíthatjuk erre a fontos feladatra. Többek között ez a bölcsőde is ennek a fejlesztési támogatásnak az alapja – hallhattuk Varga Gábor országgyűlési képviselő személyes mezőfalvi tapasztalataival is megtámogatott beszédét.

Óvoda és iskolai pedagógusok, fiatal családok és még sokan mások voltak kíváncsiak az új intézményre

Az ünnepélyes pillanatok után a megjelent érdeklődők belül is megtekinthették az új intézményt. A termek bejárásakor szembesülhettek azzal, hogy a mai korban milyen követelményeknek kell megfelelni és azt mennyire jól valósította meg az építő, valamint a megrendelő önkormányzat. A beruházás átadásakor pohárköszöntő sem maradhat el, melyet ezúttal Dr. Simon László Fejér Megyei főispán mondott el, melyben méltatta a gyermekekért, a családokért megtett erőfeszítéseket mind a kormány, mind a helyi önkormányzatok részéről. Ígérte, hogy az eddig elvégzett fejlesztéseket tovább folytatják és dolgoznak azon, hogy ez a beruházás is minél hamarabb használatba vehető legyen a családok és sokak örömére.

Nagyon sokan voltak kíváncsiak Mezőfalva új bölcsődéjére

Nagy szeretettel fogadják majd a gyerekeket az újonnan épült mezőfalvi bölcsődében

Az ünnepségen találkoztunk fiatal anyukával, aki hamarosan oda viszi majd kisgyerekét, hogy újra munkát tudjon vállalni a családi megélhetés érdekében. Megkérdeztünk közszereplőket Dr. Simon Lászlót Fejér megye főispánját és Varga Gábort a térség országgyűlési képviselőjét, milyen személyes vagy családi emlékeik vannak a bölcsődei időszakról? Zárásul pedig megismerkedtünk az új intézmény közelmúltban megválasztott szakmai vezetőjével, Varga Anna Évával.

Takács Dorina is hamarosan a Manókuckó Bölcsődébe fog járni - mondta lapunknak a fiatal mezőfalvi anyuka Csizmadia Georgina

Az átadóra nagyon sokan jöttek családostól. Ott voltak jelenkori és már nyugdíjba ment óvodapedagógusok, dajkák, iskolai pedagógusok és még több kisgyerekes anyuka is. Közülük Csizmadia Georginától kérdeztük, miért fontos számára a bölcsőde megnyitása?

– Hamarosan az én kisgyermekem is ebbe az intézménybe fog járni. Nagy könnyebbség lesz számunkra a bölcsőde. Szeretnék visszatérni a munka világába, és ehhez fontos, hogy biztonságban és jó kezekben tudhassam a gyerekünket. Itt nőttem fel én is. Itt jártam óvodába, iskolába, így sok szép emlékem van arról a szeretetről, amit a gyermeknevelő intézményekben kaptunk Mezőfalván. Bizton tudom, az én gyermekemnek is ugyanolyan jó sora lesz, mint annak idején nekem – válaszolta kérdésünkre a fiatal anyuka.

A kisgyermekkorban megkapott szeretet és emléke egész életünk során elkísér bennünket - mondta az átadón Dr. Simon László főispán

- Dr. Simon László: Bölcsődei emlékeim sajnos nem lehettek, mert én annak idején nem kerültem ilyen gyermekgondozó intézménybe. Azon a településen, ahol születtem Szolnok megyében, Tiszasüly településen, ott nem volt bölcsőde. Viszont óvodából vannak nagyon jó emlékeim. Mindnyájan úgy vagyunk vele, akik jártak kisgyermekgondozó vagy nevelő intézménybe, azok egész életükben emlékeznek azokra a meghatározó személyekre, mint a dadus néni, az óvó néni. Még most is, mikor becsukom a szemem, előjön Éva néninek a kedves, mosolygós emléke, aki annak idején nagyon közel állt hozzám. Mit is üzen ez? Nyilván azt, hogy a gyerekek bizony megjegyzik azt, hogy milyen szépet és jót kaptak akár a bölcsődében vagy az óvodában. Bizony megjegyzik azt is, ki volt az a felnőtt, akire nagy tisztelettel és szeretettel gondolnak majd vissza felnőtt fejjel. Gondolom, ez azért van, mert nagyon sok szeretetet kaptunk tőlük, amiről itt is az átadón említést tettünk. Tehát rendkívül fontos, mennyi és milyen érzelmi inger éri ezekben az intézményekben a gyermekeket. Ebből az érzelmi töltöttségből táplálkoznak a továbbiakban és erre emlékeznek majd vissza a felnőtt korban is.

Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője nagyon sokat dolgozott, hogy a körzetben minél több gyermekellátó intézmény épülhessen

– Varga Gábor: Nálunk Cecén akkoriban még nem volt bölcsőde. A fiam születésekor a feleségem végig otthon volt. Három éves korában született a lányom. A lányom óvodába menős korában születtek az ikrek. Tehát folyamatosan otthon lehetett a feleségem, így szerencsésen meg tudtuk oldani családi körben a kisgyerekkori ellátást. Amennyiben lett volna a településen bölcsőde, akkor nagy valószínűséggel igénybe vesszük. Természetesen mi politikusok azt tartjuk helyesnek, ha a szülő döntheti el, visszatér-e valaki a munkába, vagy otthon marad. Magam is tapasztaltam, hogy egy éves korig ha lehet, akkor a gyereknek a szülő mellett van leginkább a helye. Utána már a szülőnek a saját döntése legyen az elhelyezés. A világon egyedülálló ellátási lehetőség, ami hazánkban van, akár a három éves korig biztosított az otthoni környezet. Ez tökéletes kombináció, hogy a gyermekkor kiterjesztése, például a nagymama GYED-del olyan helyzetet teremthet, melyben sokfajta életkörülmény mellett megtalálható a megoldás, és ezt vétek nem kihasználni – mondta egyéni véleményét is belefűzve Varga Gábor.

Varga Anna Éva a bölcsőde szakmai vezetője kihívásnak tekinti az új gyermekgondozó intézmény beindítását

A bölcsődebejárás közben az egyik teremben találkoztunk a már hivatalosan megválasztott intézményi szakmai vezetővel. Varga Anna Évától érdeklődtünk életútról, az új munkahely nyújtotta kihívásokról.

– Az első benyomás nagyon pozitív, hiszen gyönyörű, modern az épület és azok a fejlesztő játékok, amivel a szakértő asszony útmutatásai alapján lettek berendezve, a csoportszobák képesek lesznek a huszonnyolc kisgyermek ellátására, magas szintű nevelésére. Fantasztikus a lehetőség azért is, mert harminckilenc éve vagyok a pályán, melyben voltam kisgyermeknevelő, bölcsődevezető, intézmény vezető, de új intézményt most indítok először. Tehát sokéves szakmai múlttal is kihívás számomra ez a feladat, valamint egy nagyon szép levezetése lesz a következő öt évnek, amikor is nyugdíjba vonulhatok.

– Honnan érkezett Mezőfalvára?

– Most Dunaújvárosból, de előtte harmincegy és fél évet Hajdu-Bihar megyében Debrecen mellett dolgoztam kisgyermeknevelőként. A debreceni egyetemen diplomáztam, majd 2019-ben a Semmelweis Egyetemen mester oklevelet szereztem, Mint intézményvezetője az öt dunaújvárosi bölcsődének, úgy köszöntem el a városvezetéstől. Szeptember végén járt volna le a megbízatásom, de kértem az azonnali felmentésem. Úgy gondoltam, hogy én itt szeretnék tovább dolgozni.

Minden csoportszoba tele eszközökkel, játékokkal

– Mekkora szakmai kihívás a mezőfalvi bölcsőde?

– Ahogy már említettem, mindenképpen nagy és érdekes feladat, mivel olyan rendszert kell beindítani, ami itt még nem működött állami szinten, hiszen ez egy önkormányzati bölcsőde. Természetesen én mindenben támogatni fogom az önkormányzatot, az itt élő szülőket. Mindenki abban érdekelt, hogy itt egy minél magasabb szakmai színvonalú bölcsőde működhessen, ha már megépült – válaszolta kérdéseinkre a bölcsőde szakmai vezetője Varga Anna Éva.

A Mezőfalvi Manókuckó Bölcsőde megépülése nem csak a kisgyerekellátás helyi igényének kiszolgálását jelenti, hanem egyben új munkalehetőséget is teremt többek számára. Amint riportunk búcsúzójában megtudtuk, négy csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint két fő dajka gondoskodik majd az ellátás minőségéről, biztonságáról. A nyitva tartás pontos idejét az intézménybe beiratkozó szülők igényéhez igazítják majd. Huszonkét fő jelentkező van az álláshelyekre. Ebből vannak településen kívüliek is, azonban a kiválasztásnál törekedni fogunk a helyi jelentkezőket számításba venni.