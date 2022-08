Előszállás - A kíváncsiság hajtott, amikor az Egzotikus Állatpark felé közeledtem. Itt van egy nem túl nagy falu, Előszállás, amelyben egy fiatal pár és családja olyan dobásra készül, amelyet nagyváros is megirigyelhet. Állatkertet nyitnak hamarosan, amint befejezik a munkákat (körülbelül 3-4 hét), és az engedélyeztetési procedúra lezárul. De nem háziállatokat felvonultató falusi állatsimogatós farmot képzeljenek el (persze az is lesz a parkban), hanem igazit.

Kenguru barátunkat paprikával, salátával csalogattuk közelebb Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Ennyit tudtunk elöljáróban... Aztán a kapun beérve őszintén bevallom, meglepett a felettébb nagyfokú rendezettség, ami fogadott: a gyalogösvény, a tökéletes röpdék, kifutók, ketrecek, dagonyázók, etető és pihenőhelyek. Perceken belül kiderült, hogy az igényes környezet nem sok pénzen megvásárolt vállalkozói termék, hanem minden elsősorban Roland keze munkája. A fiatalember azt mondja, hogy talán több ezer is lehet az a fatörzs­mennyiség, amit saját maga pakolt fel az erdőn a kocsira, hántolt le, a ketreceket, karámokat és minden mást is ő ácsolt, épített, rendezett be, a dróthálót maga feszítette ki és rögzítette rájuk.

Füge és Baltazár egykedvűen figyelte, kik ezek az idegenek

Jó emberek jó céljai mellé sokan odaállnak, Rolandéknak is segítenek rokonok, barátok, ismerősök, köztük a polgármesterék is. Farkas Imre és pedagógus felesége, lányaikkal rendszeresen mennek ki az Előszállás határában lévő farmra, a polgármester ásta ki például a tavat, felesége gyomlált, a lányok állatot etettek... – tették, amire akkor éppen szükség volt ahhoz, hogy a már ott lévő állatok körül minden rendben legyen, és közben az építési folyamat is haladjon.



Az emu háziállat – reméljük, decemberben tojást rak

– Világ életemben imádtam az állatokat, és már gyermekkoromban elterveztem, hogy ha törik, ha szakad, létrehozok egy állatkertet egyszer. Édesapám állattenyésztő volt, a helyi téesz szarvasmarha-telepét irányította. Állatok között nőttem fel, négy-öt évesen már kijártam hozzá a telepre, háziállatunk is volt mindenféle, a kapirgálókon kívül sertés, szarvasmarha és még ló is, hiszen édesapám válogatott kerettag díjugrató volt. Az egzotikus állatokat is gyűjtöttem magam köré, aztán amikor külön költöztünk a szüleimtől, lettek struccaim, foglalkozom juhtenyésztéssel és volt cukormókusom is.

Mezőgazdasági mérnök a végzettségem, és több mint öt év állatkerti tapasztalattal is rendelkezem, ami elvárás egy ilyen állatkert létrehozásához, megnyitásához. Bármerre kirándultunk a családdal, az állatkertet soha nem hagytuk ki. Már-már fanatizmus, ha mond egy európai állatkertet, én felmondom a komplett fajlistát, hogy hol, milyen állatokat tartanak – újságolta Roland. Folytatva a sajátjának is a történetét: – Édesapámat elveszítettük három évvel ezelőtt, és megörököltük utána ezt a közel két hektáros terület, ami addig lovas pályaként funkcionált. Rá gondolva mertük ezt az óriásit álmodni, megvalósítani a gyermekkori álmot. Vadbemutató volt a kezdeti gondolat, ami mostanra Egzotikus Állatparkká fejlődött, és persze vannak még további terveink...

Szerettek volna pályázaton némi támogatást elnyerni, hogy könnyebb legyen a megvalósítás, de nem jártak sikerrel. Egy élet munkája, amit itt látunk: Roland két és fél éve napfelkeltétől nyugtáig dolgozik a parkban, mínusz 10 és plusz 35 fokban is minden energiáját ez köti le, Anett is segít neki.



Ez a gyönyörű pettyes szarvas a Szegedi Vadasparkból érkezett

Ennyit a háttérről. Ami pedig a szakmát illeti:

– Régen az állatkertek szórakoztatóipari szerepet töltöttek be. A mai, modern állatkertek más felfogással működnek, a fajmegőrzés, oktatás-nevelés a cél. Rengetegen vagyunk mi, emberek a földön és gyakorlatilag elvettük ezeknek az állatoknak az élőhelyét. Utolsó ments­várai vagyunk ezeknek az állatoknak. A nálunk lévő példányok már állatkerti körülmények között születtek, a vadonba vissza sem lehetne őket telepíteni. Az a cél, hogy nekik minél jobb feltételeket tudjunk biztosítani, illetve a gyerekeknek, fiataloknak átadjuk a természet tiszteletét és szeretetét – hangsúlyozza Roland.

A régiónak ebben a körzetében, nagyjából 70-80 kilométeren belül nincs állatkert. Ilyen szempontból is kuriózum lesz az előszállási:

– Sok a hátrányos helyzetű gyerek a térségben, akik nem tudnak eljutni egy nagyobb állatkertbe. Azt tervezzük, hogy az előszállási iskolai-óvodai csoportok díjmentesen jöhetnek hozzánk, akár biológiaóra keretében testközelből ismerkedhetnek az állatokkal. Tervezünk foglalkozásokat és előadásokat, valamint rendezvényeink is lennének például az állatok, a víz világnapjához, vagy a Föld napjához kapcsolódóan – tudtuk meg Anettől.



Az ormányos medvék kíváncsiak, nem csak Rolanddal barátságosak

– Közel negyven állatfajjal tervezzük a megnyitást. Nemcsak nézni és a háztáji részen simogatni lehet majd az állatokat, hanem egy kisebb játszóteret is szeretnénk még kialakítani a gyerekeknek a nyitásig. Van még teendőnk, nem kevés. De legalább tíz évre előre megvan, hogy milyen állatokat, bemutatóhelyeket, új játékelemeket és egyéb fejlesztést szeretnénk. Jelenleg talán az amerikai bölények, Füge és Baltazár a legnagyobb szenzációnk, Pécs és Nyíregyháza után Előszállás lesz az országban a harmadik hely, ahol ez a faj látható állatkertben. – De menjünk körbe... – invitál a házigazda.

Szurikáták hancúroztak és figyeltek, a tarajos sül behúzódott a fedél alá, a pávák még kicsit izgatottak voltak, járkáltak fel-alá, mert nemrég érkeztek, új még nekik a hely. Antonio, a láma viszont nagyon barátságos volt, ismerkedősen belesimította a tenyerembe a fejét. Teljesen levett a lábamról.



Na, csá! Találkozunk hamarosan!

– Amint látja, vannak nagy maráink, ormányos medvéink, Bennett-kengurunk – mellé tervezünk parma kengurut –, valamint bemutatunk muntyákszarvasokat, sarki rókát, zebut, több különlegesebb juhfajtát, például a karakül juhot, vagy zsírfarkú juhot. Mellettük vannak dámszarvasok – nekik vannak kicsinyeik is jelenleg –, indiai antilopok, indiai pettyes szarvasok, valamint a föld nagy futómadarai közül az emu és a nandu, de tervben van a strucc, vagyis a három legnagyobb futómadár bemutatása. A holland törpekecskéink az állatsimogatónak lesznek a sztárjai, a törpemalacok, a tengerimalacok, házi nyulak, páduai fodros bóbitás csirkék, fehér pávák társaságában.