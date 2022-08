„Először is, kezeljük fenntartással a közösségi médiás tanácsokat és videókat, mert tetemes mennyiségű elrontott frizura szárad ezek lelkén. Ha ritkábban tudunk fodrászhoz járni, inkább kérjük ki jelenlegi fodrászunk tanácsát, hogyan vészelhetjük át ezt az időszakot” – tanácsolja Vass Edina, az elrontott frizurák helyrehozására specializálódott Angerer Fodrászat mesterfodrásza.

A haj átfestésével se próbálkozzunk otthon Fotó: MW-archív

A legfőbb tilalom: újrafesteni lehet, át tilos!

Ha úgy alakul, hogy magunknak kell hajat festeni, a legfontosabb szabály, hogy mindig a meglévő színt frissítsük, új színnel ne kísérletezzünk otthon. Dobozos hajfesték helyett jobb a fodrászkellékesnél vásárolt professzionális hajfesték, sőt, nem ritkán olcsóbb is. Arról nem beszélve, hogy sokkal megbízhatóbb, a minősége pedig szintén jobb. Ne kenjük be azonnal az egész hajat, először csak a le­növést, majd csak az utolsó néhány percben húzzuk rá a festéket a haj hosszára is. Mindig tartsuk be a hatóidőt, és ha csak lehet, kérjünk meg valakit, aki tud segíteni, ne magunknak fessünk. A le­növés eltüntetésére egy színező is megteszi, de először ezt is csak a hajtőre kell kenni. Áthidaló megoldásnak tökéletes, ha épp nincs lehetőség fodrászhoz menni. A színező arra is jó, ha kockázat nélkül kipróbálnál egy új színt, mert néhány hajmosás után kijön a hajból.

„Ne reszkírozz, otthon ne melírozz!” – int óvva Vass Edina. Szerinte a melír aprólékos munka, ami egy fodrásznak is bonyolult és időigényes. Ilyenkor csak a kiválasztott tincsek kapnak új árnyalatot, gyakran szőkítőport is kell használni, a folyamat végén pedig vissza kell árnyalni. Nem érdemes otthon próbálkozni ezzel, mert szinte biztos elrontott frizura lesz a vége. Megéri fodrásznál elkészíttetni a melírt, mivel ritkábban kell vele fodrászhoz járni, mert később látszik a lenövés. Ráadásul egy, de akár két hónappal is kitolható a fodrászlátogatás a teljes festéshez képest.

A hajcsavarás iskolai tananyag Fotó: MW-archív

Második tiltás: ne magunk vágjuk a hajunkat!

Az Angerer Fodrászat mesterfodrásza szerint még a fodrász sem tudja önmagának levágni a saját haját. Hiába tanulja évekig a szakmát, még kellő hozzáértéssel sem fér hozzá úgy a saját fejéhez senki, hogy szépen megcsinálhatná. Ha otthoni hajvágásra kerül sor, inkább kérj meg valakit, hogy segítsen. De papírvágó ollóval semmiképp ne essetek neki, mert tépni fogja hajat, és törni fog a vége. Vásárolj inkább valamilyen olcsóbb fodrászollót a fodrászkellékesnél. Ám mielőtt valaki átáll az otthoni hajvágásra, érdemes elmenni fodrászhoz, és olyan félhosszú vagy hosszú, leginkább egyhosszú fazont választani, amit nem kell sűrűn igazítani és könnyű visszavágni. „Soha, de soha ne vágj magadnak frufrut. Egy elrontott frufru akár hónapokra is megkeseríti az életedet. Ha már van frufrud, akkor inkább csak a végeit csipkedd vissza milliméterenként kizárólag fodrászollóval. Új fazonnal ne is próbálkozz! A körömcsipesz, bőrvágó, papírvágó vagy csirkebontó olló használata tilos!” – figyelmeztet Vass Edina, aki sok így elrontott frizurát látott már.



Harmadik tiltás: házi dauer tilos!

Süsd, csavard, loknizd inkább. A dauerolás egy kémiai folyamat, ami még egy szakembernek sem sikerül mindig ugyanúgy. A haj aktuális állapota és adottsága nagymértékben befolyásolhatja az eredményt. Leéghet, letörhet a haj, nagyon kiszáradhat, teljesen roncsolódhat. Nem éri meg kockáztatni. Otthoni göndörítésre használjunk inkább hajsütő vasat. Ha göndör kedvünk van, akkor süssük be, vagy szárítsuk be körkefével. Ez ugyan nem tartós, mert a következő hajmosásnál kijön, de a veszélye is kisebb, és sokszor szebb is tud lenni, mint a dauerolt hullám – vélekedik Vass Edina.

De még így is vigyázni kell, mert a túl sok vagy túl erős hőhatás károsítja a hajat. Ezért ne süssük be a hajat minden hajmosás után, inkább csak alkalomszerűen. Ne használjuk túl magas hőfokon a hajsütő vasat és persze a hajvasalót se! Egyedileg kell kikísérletezni, hogy mi a legalacsonyabb hőfok, aminél az adott haj már megtartja a formát. Mindig használjunk hővédő spray-t és csak a száraz hajat kezdjük besütni, vizeset soha!



Az otthoni frizuránál legyen gondos a hajápolás!

Az egészséges haj könnyebben ápolható. Ha az otthoni fodrászkodást választod, ápold nagyon gondosan, hidratáld, védd a hajszálaidat. Ha csak tisztítod a hajad és nem hidratálod, akkor hamarabb fog törni a vége, fakóbb, mattabb, fénytelen lesz a hajad, nehezebb lesz a kifésülés is. Ezért minden hajmosás után használj balzsamot, ne csak samponozz, és minden második-harmadik hajmosásnál a balzsam helyett használj hajpakolást – tanácsolja Vass Edina, az Angerer mesterfodrásza. Használj hajban maradó hajápoló termékeket, hajápoló tejet, kifésülést könnyítő spray-t, ha időhiány miatt kihagyod a hajbalzsamot. Ezzel hidratálhatod a haj hosszát és végét anélkül, hogy elnehezítenéd. A hajvégápoló olajjal pedig a megóvhatod a hajvégeidet a kiszáradástól.