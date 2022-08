Augusztus 5-én a Vöröskereszt helyi alapszervezete véradást szervezett a faluházban délután 14 óra 30 perctől 17 óráig.

Kaiserné Gödöny Erzsébetet, a helyi szervezet elnökét kérdeztük az augusztusi vér­adással kapcsolatban.

– Kulcson minden évben háromszor szervezünk véradást. Nyáron kifejezetten az itt nyaralókat is szeretnénk megszólítani. Hiszen ilyenkor Kulcson sokkal többen élünk. Bár a nyári forróságban nem ilyen elfoglaltságról álmodozunk elsősorban, de ilyenkor van talán a leginkább szükség a vérkészlet utánpótlásra. Nagyon fontos tisztában lennünk vele, hogy a vér nem állítható elő mesterséges úton.



Jobb Gyula polgármester Fotó: amatőr

– Az egészségünk mindennél többet ér. Mindannyiunk családjában volt már valaki műtéten, vagy egyéb betegséggel kórházban. Jogos elvárás az, hogy ha vért kell kapnia a betegnek, akkor legyen elegendő mennyiségben vér az orvosok és a betegek részére.

– Pénteken a faluházba összesen 23-an jöttek el vért adni. Nagy örömömre két első véradót is köszönthettünk. Ez számomra mindig azt jelenti, hogy van értelme az újabb és újabb tájékoztató, figyelemfelhívó munkánknak.

Ugyanakkor rengeteg kulcsi sokszoros véradónk is van, akik segítségével már nagyon sokan kaphattak vért. Ezúttal is egy véradói jubileumot köszönthettem. Jobb Gyula polgármester ugyanis harmincszoros véradó lett. Köszönjük a fáradozását, és azt, hogy a falu első embereként ilyen módon is példát mutat a lakosságnak – mondta el olvasóinknak Kaiserné Gödöny Erzsébet, a helyi Vöröskereszt vezetője.