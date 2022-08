A DVG Zrt. (100 százalék önkorm. tulajdonú) az önkormányzat - 2021. július 1-től hatályos - rendeletével ellentétesen bocsát ki elszámoló számlákat. Kizárólag a légtértérfogatot figyelembe vevő elszámolási alapon készült számlákat bocsát ki, miközben az önkormányzati rendelet egyértelműen kimondja, hogy ahol van költségosztó, ott ez alapján kell a számlát kiállítani és nem a már említett fűtött légtérfogat alapján. Ezeket a leolvasott adatokat adott esetben el is juttatták a DVG Zrt-hez. A fent említettek következményei a fogyasztókat, lakókat érinti hátrányosan, hiszen a radiátorokra felszerelt költségosztó ellenére légköbméter alapú elszámolást küldött ki a DVG, ami azt az igazságtalan helyzetet teremti, hogy aki spórolt a fűtéssel, az most egy jóval magasabb díjról szóló számlát kapott, aki pedig bátrabban, gyakrabban fűtötte be a lakását, kevesebbet kell fizetnie, mint eddig, sőt, még vissza is kaphat.”