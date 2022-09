Az átlagember nem tudja mit jelent ez esetben a soronkívüliség. Avassa be az olvasókat, kérem ebbe!

A soronkívüliség mindenképpen jutalom, egy megtiszteltetés. A rendőrségi hierarchiában meghatározott az, hogy melyik beosztáshoz milyen rendfokozat viselhető, de az ezredesi rendfokozatba a belügyminiszter léptet elő a kiemelkedő szolgálati tevékenység ellátásáért adhatja és adja ezt. A szolgálati törvény alapján rendfokozatban előre lépni kétféleképpen lehet: sorosan és soron kívül. A soron kívüli előléptetés minden esetben egy jutalmazási rendszer része.

Fotós: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Egy előléptetés konkrét ügyek kapcsán mérhető, vagy ez az ön irányítása alá tartozó rendőri állomány elismerése is egyben?

Véleményem szerint az ezredesi előléptetés egy életpályát ölel fel, amihez hozzátartoznak az előző szolgálati helyeken elvégzett feladatok is. Az előléptetésemet követően először a kollégáimnak köszöntem azt meg, hiszen ez nélkülük, a közös munka eredménye nélkül nem jöhetett volna létre. A munkát együtt végeztük el, együtt értük el az eredményeket, úgyhogy nekik nagyon sokat köszönhetek. Köszönetem fejeztem ki a dunaújvárosi kollégáknak és mindenkinek, aki segített és támogatott a munkám során és az életben, hiszen együtt, közös munkával szavatoljuk Dunaújváros és térsége közbiztonságát.

Nézzünk egy kicsit az életpálya mögé, mi motiválta azt, hogy a rendőri pályát válassza?

Általános iskolás koromban volt egy álmom, az hogy hivatásos katona leszek, de a nyolcadik után az akkori tanácsokat megfogadva a műszaki pálya felé fordultam. Balatonfűzfőn a szakközépiskolában irányítástechnikai műszerésznek tanultam. 1995-ben a középiskolai négy év után újra pályaválasztás elé kerültem. Két lehetőségem volt: az egyik, hogy megyek tovább a műszaki vonalon, a másiknak pedig – épp egy toborzó cikknek köszönhetően – a rendőri pálya kínálkozott.

Apropó toborzás, akkor az egyik jelöltje, ma pedig az egyik irányítója a rendőri toborzásoknak. Mennyiben volt az más szűk harminc évvel ezelőtt?

Akkor nem volt Facebook, nem volt internet. A Veszprém megyei Naplóban meghirdetett toborzó cikk alapján jelentkeztem a Csopaki Rendőr Szakközépiskolába, ahol akkor közel tízszeres túljelentkezés volt. A kemény felvételi eljárást kemény két év kiképzés követte. Az iskolát 240-en kezdtük és kb 160-an fejeztük be.

Tehát miben más? Széles körű toborzó tevékenység, sajnos kevesebb jelentkező.

Fotós: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Kábítószer bűnözés elleni specializáció.

Az iskola elvégzése után a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgoztam, tiszthelyettesként. Balatonalmádiban kezdtem meg a szolgálatot járőrként, majd Veszprémben folytattam nyomozóként. 1999-ben felvettek a Rendőrtiszti Főiskolára, amelyet bűnügyi szakon 2002-ben végeztem el. A diploma megszerzését követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztályán dolgoztam közel hat évig, ahol a kábítószer bűnözés elleni egység alosztályvezetőjeként fejeztem be az ottani pályafutásomat. Onnan a Nemzeti Nyomozóiroda Szervezett Bűnözési Elleni Főosztálya, Kábítószer Bűnözés Elleni Osztályára kerültem. A szervezeti ranglétrát végig járva végül 2012-ben osztályvezetőként zártam ottani munkámat. Ebben az időszakban is kaptam a belügyminiszter úrtól egy soron kívüli előléptetést, akkor századosból őrnagyi rendfokozatba léptetett elő.

Dunaújváros előtt Bicske…

2002 óta Bicskén élek a családommal, onnan jártam fel Budapestre is dolgozni. 2012-ben Bicskén folytattam szakmai pályafutásom, ahova dr. Balázs Sándor r. alezredes úr barátom és kapitány kollégám csábított bűnügyi osztályvezetőnek, ahol hamarosan a helyettese lettem.

Annak a városnak és környékének a bűnügyi helyzetéért feleltem, ahol éltem. Nagy kihívás volt ez akkor, de mindent megtettünk azért, hogy jelentős mértékben visszaszorítsuk a vagyon elleni és az egyéb bűncselekményeket. Azt gondolom ezt sikeresen teljesítettük.

Úgy vélem, hogy az ott végzett munkánk eredményeként kaptam a megbízást a Dunújvárosi Rendőrkapitányság vezetésre dr. Varga Péter r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány úr javaslatára, az akkori Országos rendőrfőkapitánytól 2016. február 1-én.

Egy évig megbízás alapján láttam el a feladatom, majd 2017. február 1-én kerültem kinevezésre és soron kívül előléptetésre alezredessé.

Pályafutása egyik jelentős részét jelentette a kábítószer bűnözés elleni küzdelem. Milyen hatékonysággal tudják Dunaújvárosban végezni a munkájukat ezen a területen? A folyamatosan piacra dobott szerek és dílerek ellen hogyan lehet felvenni a „harcot”, hogyan lehet ezzel lépést tartani?

Az elmúlt években volt egy nagy felmérés Dunaújváros fiatalságát érintően, amely kiterjedt a klasszikus értelemben vett kábítószer, az alkohol és a legálisan beszerezhető gyógyszerek fogyasztására és a fogyasztói szokásokra. A felmérés sikeres és eredményes volt, az adatok azóta elérhetőek. Erre is támaszkodva kijelenthető, hogy városunk sem fertőzöttebb, mint a hasonló nagyvárosok az országban.

Aggodalomra adott okot és talán ma is aggasztó, hogy a kábítószerek piacán megjelentek az új pszichoaktív szerek, amely az általam klasszikusnak nevezett kábítószerek (marihuána, kokain, heroin), hatásmechanizmusát próbálják utánozni, de sajnos sokkal nagyobb hatékonysággal. Ezen anyagok megjelenésének több oka van. Mint említettem a hatásfok növelése, anyagi haszonszerzés és a büntetés elkerülése. „Szorgos vegyészek” folyamatosan próbálják ezen anyagok összetételét változtatni, de sajnos senki nem tudja, milyen hatást gyakorolnak az emberi szervezetre. Minden alkalommal elmondom, hogy az új pszichoaktív szerek esetében az azonos forrásból származó, azonos színű, szagú, formájú anyag koránt sem biztos hogy ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza. Azt lehet mondani, hogy ez folyamatos oroszrulett. A fogyasztó folyton az életével játszik.

Sokszor a bűnelkövetők pontosan tudják azt, hogy nehezen beazonosíthatók az új szerek, talán éppen ezért nem mindig egyértelműen büntethető az, aki ezeket forgalmazza, vagy használja…

A jogalkotás 2012-ben nagyon gyorsan reagált és egy kormányrendeletben rögzítették az új pszichoaktív anyagok listáját, és un. generikus képleteket rögzítettek benne, és ezen „C„ lista alapján már el lehetett járni ezekkel az új pszichoaktív anyagokat terjesztőkkel szemben. Mint mondtam, ezeknek a szereknek az a legnagyobb baja, hogy aki gyártja, már az sem biztos, hogy tudja milyen véghatása van az anyagnak, aki meg fogyasztja, az meg pláne nem.

Fotós: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Dunaújváros elöregedő város, éppen ezért az önök tevékenységének markáns része az idősek elleni bűncselekmények megelőzése, adott esetben felkutatása. Van ezen a területen előre lépés?

Sajnos ez így igaz. Öregszik a város. A tényadatokra támaszkodva látható, hogy az erőszakos vagyon elleni bűncselekményeket rablás, kifosztás, betöréses lopás, az elmúlt időszakban jelentősen visszaszorítottuk, és a kiemelt esetek elkövetőit viszonylag gyorsan elfogják kollégáim.

Büszke vagyok rá, hogy a dunaújvárosi zsaruk nagyon nagy hely- és személyismerettel rendelkeznek, és nagyon akkurátusan dolgoznak. Munkánkat nagyban segíti a helyi lakosság, azzal, hogy a látott és tapasztalt eseményeket bejelentik. Nagyon köszönjük nekik a bizalmat. Azt gondolom, hogy minden bűncselekménynek van tanúja, csak nem mindig találjuk meg.

Kiemelten fontosnak találom, hogy a helyiek bízzanak bennünk és segítsék a munkánkat.

Fotós: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Az időskorúak védelmére oda kell figyelnünk!

Igen. Ez közös felelősség. Elsősorban a család, és a hozzátartozók, akik ebben a legtöbbet tudnak tenni. Másodsorban az az ellátó rendszer, amely az időskorúakat feltérképezi, figyel rájuk, gondozza őket.

Harmadsorban pedig azok a szervezetek, amelyek a megelőzés területén tudnak a legtöbbet tenni.

Nagyon jó dolognak tartom, hogy egyre több lépcsőház bűnmegelőzési céllal be van kamerázva. Kiválóan segíti egy-egy bűncselekmény felderítését a jó kamerafelvétel, de a megelőzésben is nagy szerepe van.

Nagyon örülnék, ha egy támogatott program keretében a társasházak döntése alapján sokkal több lépcsőházban lehetne kamerarendszert telepíteni bűnmegelőzési célzattal.

Az utóbbi években egyre nagyobb leterheltséget jelent az illegális bevándorlás elleni küzdelem országosan és a helyi közösségekben is. Mennyire terhelte ez meg a helyi rendőri állományt, hogyan tudtak ebbe az országos folyamatba bekapcsolódni?

Napjainkban is kiemelt prioritás az illegális migráció és az embercsempészettel szembeni hatékony rendőri fellépés.

Természetesen napjainkban is kivesszük a részünket ezekből a feladatokból a ránk szabott részt, különösen a közterületi állományt érintően. Több sikeres elfogásról tudunk beszámolni kapitányságunk illetékességi területén is. E területen is köszönöm a lakosság és a polgárőrség hathatós segítségét.

Az itt elfogott migránsok eltévednek, vagy miben reménykednek? Gondolom nem letelepedni akarnak, hanem tovább menni…

Nagyon jólszervezett embercsempész hálózatok működnek. Valahol kiteszik őket az embercsempészek, és meg van határozva az a következő pont, ahová el kell jutniuk, vagy egyszerűen csak kiugráltak abból az autóból, ami addig szállította őket valamilyen számukra veszélyhelyzetet jelentő esemény miatt.

Elmondható, hogy az embercsempészek egyre erőszakosabbá váltak, több esetben megpróbálják kivonni magukat a rendőri intézkedés alól, nem kis veszélyhelyzetet generálva ezzel.

Beszélgetésünk elején szóba hoztuk a toborzást az ön akkori példáján keresztül is. Melyek a mostani toborzás tapasztalatai, jelentkeznek-e az emberek?

Napjainkban is prioritást élvez. Magam is nagyon fontosnak tartom. Két területen nagy erőkkel folyik a toborzás. Az egyik a határvadász századokba történő, míg a másik a saját állományunk bővítését célzó toborzás.

A szeptemberi béremelés is sokat fog segíteni abban, hogy csábítóbbá tegye a hivatásunkat.

Nem tízszeres a túljelentkezésünk, mint amikor én jelentkeztem, de ma az jön rendőrnek, aki tényleg az szeretne lenni.